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    Новости

    По настольной ролевой игре «Клинки во тьме» снимут сериал

    2 сентября 2021
    02.09.2021
    532
    0 минут на чтение
    Черновик 558

    Неожиданные новости для поклонников настольных ролевых игр!

    По Blades in the Dark (изданная у нас как «Клинки во тьме») планируют снять сериал. Производством займётся компания Warp Films, она выпускала британские проекты «Маленькие пташки» и «Это Англия». Новость подтвердил и автор игры Джон Харпер.

    Каких-то других подробностей вроде съёмочной команды, актёров или сюжета пока нет. Всё только-только начинается, а значит, первые детали появятся нескоро.

    «Клинки во тьме» — игра в жанре плутовского тёмного фэнтези в духе «Острых козырьков» и «Одиннадцати друзей Оушена». В центре повествования — команда авантюристов, которая проворачивает незаконные делишки в городе Даскволле. Антураж игры немного напоминает серию видеоигр Dishonored — викторианский сеттинг с уклоном в стимпанк (только технологии всё же электрические), с акцентом на мистике и хоррор-элементах. Оригинал вышел в 2017-м, в России книгу издала «Студия 101» спустя два года.

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     Александр Стрепетилов |  27.03.2019

    Игра отменно воссоздаёт дух плутовских романов вроде серии «Благородные канальи» и погружает в мир мрачного городского фэнтези а-ля Dishonored.

    В последние годы руки телепродюсеров потянулись к фантастическим мирам настольных и настольных ролевых игр. Разные компании экранизируют Dungeons & Dragons (снова), Magic: the Gathering, Warhammer 40,000.

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