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    Новости

    Кроссовер с «Властелином колец» и концепт-арты сериала: что показали на трансляции по Magic: the Gathering

    25 августа 2021
    25.08.2021
    981
    1 минута на чтение
    Кроссовер с «Властелином колец» и концепт-арты сериала: что показали на трансляции по Magic: the Gathering 1

    Wizard of the Coast провела большую трансляцию The Magic Showcase 2021, посвящённую новостям и анонсам Magic the Gathering на ближайшие годы. Мы выбрали из неё самое-самое интересное, включая кроссоверы и детали по сериалу.

    Прежде всего, игроков ждёт новый сет во вселенной «Забытых королевств» Dungeons & Dragons — он называется The Battle For Baldur’s Gate. Релиз намечен на первую половину 2022-го.

    Кроссовер с «Властелином колец» и концепт-арты сериала: что показали на трансляции по Magic: the Gathering 2

    Ещё поклонников ждут два больших кроссовера. В третьем квартале 2022-го WotC выпустит коммандер-колоду, основанную на вселенной Warhammer 40,000.

    А на 2023-й намечен сет по «Властелину колец», официальное название — «Сказания Средиземья» (Tales in Middle-Earth). К сету выйдет и четыре коммандер-набора.

    А в формате Secret Lairs для серии Universes Beyond запланированы кроссоверы с игрой Fortnite (репринты с новым артом и описанием) и Street Fighter.

    Какими будут следующие сеты

    • В первом квартале 2022-го MtG вернётся в измерение в восточном стиле Камигава. Но действие развернётся на 2000 лет в будущем. Антураж будет напоминать произведения киберпанка, но с элементами магии и волшебства, что-то в духе Shadowrun. Обещают даже Мироходца-киберниндзя.
    • Затем компания выпустит сет Streets of New Capenna в антураже современного городского фэнтези, он вдохновлён фильмами про гангстеров. Иллюстрации будут выполнены в стиле ар-деко, на них изобразят членов преступных кланов. Релиз — второй квартал 2022-го.
    • Третий сет в этом году посвятят классическому измерению Доминария — в честь 30-летия MtG. Нам покажут мир после разрушительных событий ивента Time Spiral.
    • В четвёртом квартале игроков отправят в прошлое MtG — в сете The Brothers War («Война братьев»). Так, например, появится возможность увидеть, что называется, из первых рук сражение Мишры и Урзы.

    Подробности по сериалу

    А ещё на презентации WotC наконец-то поделилась некоторыми подробностями анимационного сериала по Magic: the Gathering.

    Прежде всего, проекту подыскали актёра озвучки для ключевого персонажа — Брендона Рута («Возвращение Супермена» и «Легенды завтрашнего дня»). Артист озвучит Мироходцы Гидеона Джуру. Детали сюжета держатся в секрете, но компания подтвердила, что сериал будет исследовать истории Мироходцев.

    Кроме того, в работе находится роман-приквел Джанго Уэкслера — книга выйдет в одно время с сериалом.

    А Netflix показал несколько концепт-артов — с Равникой и Голгари.

    Кроссовер с «Властелином колец» и концепт-арты сериала: что показали на трансляции по Magic: the Gathering 3 Кроссовер с «Властелином колец» и концепт-арты сериала: что показали на трансляции по Magic: the Gathering 6 Кроссовер с «Властелином колец» и концепт-арты сериала: что показали на трансляции по Magic: the Gathering 5 Кроссовер с «Властелином колец» и концепт-арты сериала: что показали на трансляции по Magic: the Gathering 4

    Анимационный сериал намечен на 2022-й. Первоначально им занимались братья Руссо, но недавно дуэт покинул проект. Теперь им занимается новая творческая команда во главе с исполнительным продюсером Джеффом Клайном («Приключения Джеки Чана»).

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