Победители премии «Новые горизонты 2021»

Организаторы литературной премии «Новые горизонты» объявили победителя сезона 2021 года. Финалистов, напомним, было трое:

Евгений Водолазкин с романом «Оправдание Острова» (номинировал Сергей Шикарев)

Рагим Джафаров с романом «Сато» (номинировала Галина Юзефович)

Кирилл Фокин с дилогией «Жизнь Ленро Авельца»/«Смерть Ленро Авельца» (номинировал Василий Владимирский).

Победитель — Рагим Джафаров с романом «Сато». Поздравляем!

Вот как выглядит аннотация к роману:

К детскому психологу приводят ребенка, считающего, что он пленный контр-адмирал, оказавшийся в чужом теле. Психологу предстоит понять, что это — диссоциативное расстройство личности, шизофрения или правда?



В ходе церемонии также прошёл кинопитчинг, в котором жюри выбрало наиболее интересное для экранизации произведение. Гостям на церемонии награждения показывали своего рода инсценировки эпизодов из произведений финалистов премии. В основе этих уникальных инсценировок — совмещение работы актеров и современных компьютерных технологий.

Победитель питчинга — Кирилл Фокин с дилогией «Жизнь Ленро Авельца» / «Смерть Ленро Авельца». Поздравляем!

Недалёкое будущее. Старая ООН превратилась в Организацию, полноценное мировое правительство, но так и не смогла стать панацеей от бед человечества. Государства не торопятся отдавать свой суверенитет на фоне глобальных катаклизмов. Китай опустошён техногенной катастрофой. Африка погрязла в междоусобицах. На Ближнем Востоке окопалось Исламское Государство. Вспыхивают восстания и появляются технорелигии, власть уходит в руки всесильных корпораций, а выборы выигрывают фундаменталисты. Северный Альянс — союз США, России и Европы — задыхается от внутренних проблем. Национальный лидер города-государства Шанхая, преподобный Джонс, со дня на день грозит начать ядерную войну. Ленро Авельц — авантюрист, лицемер и циник, наследник огромного состояния и радикальный глобалист. Окончив Политическую академию Аббертона, он заступает «на службу человечеству» и начинает свой путь наверх — к высшим постам в Организации, в перспективе означающим абсолютную власть над миром.

Литературная премия «Новые горизонты» вручается ежегодно за художественное произведение фантастического жанра, оригинальное по тематике, образам и стилю.

Цель премии — отметить тексты и поощрить авторов, которые расширяют границы жанра и исследуют территории за пределами традиционных литературных полей.

Премия основана в 2013-м году Василием Владимирским и Сергеем Шикаревым. Победителями и номинантами премии за прошедшие годы становились такие авторы, как Владимир Аренев, Дарья Бобылева, Ксения Букша, Эдуард Веркин, Мария Галина, Линор Горалик, Алексей Иванов, Шамиль Идиатуллин и другие.