    3
    Новости
    #конкурсы и премии

    Победители премии «Новые горизонты 2021»

    16 декабря 2021
    16.12.2021
    496
    1 минута на чтение
    #конкурсы и премии
    Финалисты премии «Новые горизонты»

    Организаторы литературной премии «Новые горизонты» объявили победителя сезона 2021 года. Финалистов, напомним, было трое:

    • Евгений Водолазкин с романом «Оправдание Острова» (номинировал Сергей Шикарев)
    • Рагим Джафаров с романом «Сато» (номинировала Галина Юзефович)
    • Кирилл Фокин с дилогией «Жизнь Ленро Авельца»/«Смерть Ленро Авельца» (номинировал Василий Владимирский).

    Победитель — Рагим Джафаров с романом «Сато». Поздравляем!

    Вот как выглядит аннотация к роману:

    К детскому психологу приводят ребенка, считающего, что он пленный контр-адмирал, оказавшийся в чужом теле. Психологу предстоит понять, что это — диссоциативное расстройство личности, шизофрения или правда?

    В ходе церемонии также прошёл кинопитчинг, в котором жюри выбрало наиболее интересное для экранизации произведение. Гостям на церемонии награждения показывали своего рода инсценировки эпизодов из произведений финалистов премии. В основе этих уникальных инсценировок — совмещение работы актеров и современных компьютерных технологий.

    Победитель питчинга — Кирилл Фокин с дилогией «Жизнь Ленро Авельца» / «Смерть Ленро Авельца». Поздравляем!

    Недалёкое будущее. Старая ООН превратилась в Организацию, полноценное мировое правительство, но так и не смогла стать панацеей от бед человечества. Государства не торопятся отдавать свой суверенитет на фоне глобальных катаклизмов. Китай опустошён техногенной катастрофой. Африка погрязла в междоусобицах. На Ближнем Востоке окопалось Исламское Государство. Вспыхивают восстания и появляются технорелигии, власть уходит в руки всесильных корпораций, а выборы выигрывают фундаменталисты. Северный Альянс — союз США, России и Европы — задыхается от внутренних проблем. Национальный лидер города-государства Шанхая, преподобный Джонс, со дня на день грозит начать ядерную войну. Ленро Авельц — авантюрист, лицемер и циник, наследник огромного состояния и радикальный глобалист. Окончив Политическую академию Аббертона, он заступает «на службу человечеству» и начинает свой путь наверх — к высшим постам в Организации, в перспективе означающим абсолютную власть над миром.

    Литературная премия «Новые горизонты» вручается ежегодно за художественное произведение фантастического жанра, оригинальное по тематике, образам и стилю.

    Цель премии — отметить тексты и поощрить авторов, которые расширяют границы жанра и исследуют территории за пределами традиционных литературных полей.

    Премия основана в 2013-м году Василием Владимирским и Сергеем Шикаревым. Победителями и номинантами премии за прошедшие годы становились такие авторы, как Владимир Аренев, Дарья Бобылева, Ксения Букша, Эдуард Веркин, Мария Галина, Линор Горалик, Алексей Иванов, Шамиль Идиатуллин и другие.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Читайте также

    Статьи

    «Матрица: Воскрешение». Что хотела сказать Вачовски? 1
    0
    13032
    «Матрица: Воскрешение». Что хотела сказать Вачовски?

    Постмодернистское кино как будто иронизирует над смыслом оригинала, обыгрывает его и почти что смеётся над изначальным посылом.

    Читаем книгу Адама Пшехшты «Тень» 1
    0
    18929
    Адам Пшехшта «Тень». Чёткий финал с заделом на будущее

    Альтернативно-историческое фэнтези с упором на политику.

    «Человек-паук: нет пути домой»: постмодернизм победил, фансервис оказался сильней 2
    0
    71817
    «Человек-паук: нет пути домой»: постмодернизм победил, фансервис оказался сильней

    Фильм напоминает, почему Марвел — главная современная кинофраншиза, и решает проблемы, скопившиеся у Паука за последние двадцать лет.

    Самые ожидаемые фильмы 2022: ужасы и мистика 2
    0
    91289
    Какие фильмы смотреть в 2022? Ужасы и мистика

    Возрождения классики («Крик», «Хэллоуин», «Техасская резня бензопилой», «Астрал»), новые экранизации Кинга и загадочный проект Джордана Пила.

    Главные фантастические комиксы конца 2021 года 12
    0
    125619
    Главные фантастические комиксы конца 2021, вышедшие на русском

    По Cyberpunk 2077, «Метабаронам», славянским сказкам, а также русский ответ Shadowrun, артбуки про «Мандалорца» и «Легенду о волках» и немного манги.

    Читаем книжный сериал «Ведьма, пришедшая с холода»
    0
    167774
    Читаем книжный сериал «Ведьма, пришедшая с холода»

    Разведчикам враждующих стран придется заключить нелегкий союз, чтобы баланс сил в мире не нарушился.

    Самые ожидаемые игры 2022 года 18
    0
    178316
    Самые ожидаемые игры 2022 года

    Elden Ring, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, Starfield и много-много других прекрасных игр.

    Читаем книгу Брендона Сандерсона «Ритм войны» из фэнтези-цикла «Архив Буресвета»
    0
    222751
    Брендон Сандерсон «Ритм войны». Очень научное фэнтези

    Книга о совместимости в самом широком смысле.

    Спецпроекты

    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить