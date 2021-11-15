    3
    Новости

    «Почти все Морти погибли» — вышла кровавая короткометражка по «Рику и Морти»

    15 ноября 2021
    15.11.2021
    1340
    0 минут на чтение
    «Почти все Морти погибли» — вышла кровавая короткометражка по «Рику и Морти»

    Adult Swim опубликовал вторую часть кровавой короткометражки по «Рику и Морти» под названием «Самурай и Сёгун».

    На этот раз самурай Рик сражается со своей «поехавшей» версией и ее приспешниками, чтобы спасти сёгуна Морти, которому угрожает опасность. Герой чуть ли не жертвует своей жизнью, чтобы вырвать его из лап злодея. Также ему приходится вступить в схватку с куноити Саммер.

    За постановку отвечает Каити Сато, наиболее известный по Anna Kidnapper, CannibAlien и другим проектам.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Майя и три воина
    0
    24809
    Сериал «Майя и три воина»: «Аватар» от мира ацтеков

    А ещё в этом детском мультике умирают чуть ли не чаще, чем в «Игре престолов». И любят говорить о смерти.

    «Ковбой Бибоп» 9
    0
    27247
    «Ковбой Бибоп»: что нужно знать о детях космического джаза

    Вспомним — а кто не смотрел, тем расскажем — почему сериал стал одним из самых знаменитых аниме. Вот что писал о «Ковбое Бибопе» «Мир фантастики» в далёком 2004 году.

    Яцек Пекара «Молот ведьм»
    0
    131399
    Яцек Пекара «Молот ведьм». Именем Христа немилосердного

    Тёмное фэнтези в формате инквизиторского процедурала.

    Аркейн": отсылки и любимые герои в сериале по League of Legends 43
    0
    174407
    «Аркейн»: отсылки и любимые герои в сериале по League of Legends

    Сериал можно смотреть, даже если вы ничего не знаете о вселенной League of Legends. Но для фанатов игры это кладезь отсылок и узнаваемых персонажей.

    Обзор Back 4 Blood. Нет, это не Left 4 Dead 3! 6
    0
    181941
    Обзор Back 4 Blood. Нет, это не Left 4 Dead 3!

    Перспективный в теории зомби-шутер, который очень хочет дать жанру что-то новое, а в итоге ломает то, что заставляло возвращаться в Left 4 Dead.

    Короткометражка: Киберпанк-версия «Преступления и наказания»
    0
    475978
    Короткометражка: киберпанк-версия «Преступления и наказания»

    В честь 200-летия со дня рождеия Достоевского Сыендук не только подготовил ролик, но и озвучил оригинальный роман.

    Почему «Адский босс» лучше, чем «Отель “Хазбин”»  3
    0
    240961
    Почему «Адский босс» лучше, чем «Отель “Хазбин”» 

    Сериал наполнен драйвом и весельем — и лишён вырвиглазной анимации другого популярного проекта VivziePop.

    Что почитать из шпионского фэнтези. Книжная подборка Bookmate и «Мира фантастики» 8
    0
    237410
    Что почитать из шпионского фэнтези. Книжная подборка Bookmate и «Мира фантастики»

    Политические интриги и козни в романах Пратчетта, Пауэрса и других авторов.

    Спецпроекты

    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить