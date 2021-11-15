«Почти все Морти погибли» — вышла кровавая короткометражка по «Рику и Морти»

Adult Swim опубликовал вторую часть кровавой короткометражки по «Рику и Морти» под названием «Самурай и Сёгун».
На этот раз самурай Рик сражается со своей «поехавшей» версией и ее приспешниками, чтобы спасти сёгуна Морти, которому угрожает опасность. Герой чуть ли не жертвует своей жизнью, чтобы вырвать его из лап злодея. Также ему приходится вступить в схватку с куноити Саммер.
За постановку отвечает Каити Сато, наиболее известный по Anna Kidnapper, CannibAlien и другим проектам.
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