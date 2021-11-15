«Почти все Морти погибли» — вышла кровавая короткометражка по «Рику и Морти»

Adult Swim опубликовал вторую часть кровавой короткометражки по «Рику и Морти» под названием «Самурай и Сёгун».

На этот раз самурай Рик сражается со своей «поехавшей» версией и ее приспешниками, чтобы спасти сёгуна Морти, которому угрожает опасность. Герой чуть ли не жертвует своей жизнью, чтобы вырвать его из лап злодея. Также ему приходится вступить в схватку с куноити Саммер.

За постановку отвечает Каити Сато, наиболее известный по Anna Kidnapper, CannibAlien и другим проектам.