Пол Беттани и Элизабет Олсен сымпровизировали смерть Вижна в «Мстителях: Война бесконечности»

Пол Беттани, сыгравший Вижна в киновселенной Marvel, рассказал, что сцена смерти его персонажа в «Мстителях: Война бесконечности» была импровизацией.

Оригинальная версия сцены не работала, поэтому режиссеры Джо и Энтони Руссо попросили Беттани и Элизабет Олсен сымпровизировать.

Братья Руссо подошли к нам и сказали: «Послушайте, вы можете просто сымпровизировать эту сцену?» Я отвечаю: «Что? Сымпровизировать убитого робота? В моей системе координат такого нет!» А Лиззи просто смеялась над этим. <…> Мы оба действительно доверяем друг другу, поэтому сделали то, что в итоге сработало.

По словам Пола, обычно актеры узнавали о том, что произойдет на площадке, в очень короткие сроки перед съемочным днем. Поэтому с первоначальной версией сцены Вижна смерти возникли проблемы.