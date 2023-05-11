В сети появился короткий тизер фантастической драмы «Бедные-несчастные». Это следующий фильм Йоргоса Лантимоса, известного по «Лобстеру» и «Фаворитке».

Это экранизация одноимённого романа шотландского писателя Аласдера Грея. Действие романа и фильма разворачивается вокруг эксцентричного учёного, который оживил покончившую с собой девушку. Он пересадил ей мозг её же нерождённого ребёнка. Из-за схожих мотивов книгу часто сравнивают с «Франкенштейном».

Главные роли в фантастической драме сыграли Эмма Стоун, Марк Руффало и Уиллем Дефо.

Сам тизер выглядит очень сюрреалистичным и демонстрирует совершенно удивительные виды и невротичное поведение главной героини.

В зарубежном прокате картина стартует 8 сентября.