Продюсер «Соника в кино» хочет, чтобы фильмы во франшизе были похожи на «Мстителей»

Продюсер «Соника в кино» Тони Ашер в одном из интервью рассказал о подходе команды к работе над франшизой.

Так, с помощью «Наклза» и других потенциальных сериалов авторы хотят раскрывать второстепенных персонажей, чтобы сводить потом их вместе для масштабных событий.

Главный референс — «Мстители». Поэтому фильмы про Соника будут с размахом и большим кастом персонажей.

Напомним, сериал про Наклза стартует уже 26 апреля, а триквел «Соника» выйдет в конце года — 20 декабря.