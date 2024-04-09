Продюсер «Соника в кино» хочет, чтобы фильмы во франшизе были похожи на «Мстителей»

Продюсер «Соника в кино» Тони Ашер в одном из интервью рассказал о подходе команды к работе над франшизой.
Так, с помощью «Наклза» и других потенциальных сериалов авторы хотят раскрывать второстепенных персонажей, чтобы сводить потом их вместе для масштабных событий.
Главный референс — «Мстители». Поэтому фильмы про Соника будут с размахом и большим кастом персонажей.
Напомним, сериал про Наклза стартует уже 26 апреля, а триквел «Соника» выйдет в конце года — 20 декабря.
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