    Новости

    Продюсер «Соника в кино» хочет, чтобы фильмы во франшизе были похожи на «Мстителей»

    9 апреля 2024
    Фото аватара
    09.04.2024
    3
    0 минут на чтение
    Продюсер «Соника в кино» хочет, чтобы фильмы про

    Продюсер «Соника в кино» Тони Ашер в одном из интервью рассказал о подходе команды к работе над франшизой.

    Так, с помощью «Наклза» и других потенциальных сериалов авторы хотят раскрывать второстепенных персонажей, чтобы сводить потом их вместе для масштабных событий.

    Главный референс — «Мстители». Поэтому фильмы про Соника будут с размахом и большим кастом персонажей.

    Напомним, сериал про Наклза стартует уже 26 апреля, а триквел «Соника» выйдет в конце года — 20 декабря.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    Восходящее солнце безумия: самые странные японские фантастические фильмы 24
    0
    39119
    Восходящее солнце безумия: самые странные японские фантастические фильмы

    Будни токийского супергероя, спасение мира в компании демонов, отряд боевых красоток — и весь остальной треш, который способна породить фантазия японских режиссёров.

    Художница Татьяна Киргетова: прекрасные демоны, утончённые эльфы и отважные воительницы 3
    0
    115299
    Художница Татьяна Киргетова: прекрасные демоны, утончённые эльфы и отважные воительницы

    Новосибирская художница — о работе над карточными играми Magic: The Gathering и Legend of the Cryptids, пафосных иллюстрациях и любви к кошкам.

    Драконы древних морей. Какими были морские рептилии мезозоя 7
    0
    137865
    Драконы древних морей. Какими были морские рептилии мезозоя

    Длинные шеи, огромные глаза и камни в желудке

    Мосян Тунсю «Система “Спаси-Себя-Сам” для главного злодея, том 1». Как выжить в плохом романе?
    0
    152128
    Мосян Тунсю «Система “Спаси-Себя-Сам” для главного злодея, том 1». Как выжить в плохом романе?

    Тяжкая жизнь китайского попаданца

    Фантастический подкаст 8
    0
    342084
    Бороздим пески «Дюны» в 120 выпуске «Фантастического подкаста»

    Podcast Must Flow!

    Провожающая в последний путь Фрирен 3
    0
    224257
    Бросайте все дела и смотрите «Провожающую в последний путь Фрирен». Это новая классика аниме

    Это меланхоличное и теплое приключение, которое надолго осядет в памяти.

    «Белое пластиковое небо» — ты бы любил меня, если бы я была деревом? 6
    0
    275912
    «Белое пластиковое небо» — ты бы любил меня, если бы я была деревом?

    Ротоскопическая антиутопия о выживании в постапокалиптической Венгрии

    Какие сериалы смотреть в апреле 2024? Fallout, Звёздный путь, Наклз и Спайдервик 5
    0
    305203
    Какие сериалы смотреть в апреле 2024? Fallout, Звёздный путь, Наклз и Спайдервик

    А ещё — умираем со стыда от российского сериала и любуемся корейской версией «Паразита».

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить