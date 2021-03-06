Пытки, пончики и Mortal Kombat. Исполнитель роли Чубакки рассказал о съёмках новых «Звёздных войн»

. Но 68-летнему актёру было не обойтись без дублёра, и студия Lucasfilm развернула поиски «высокого мужчины с голубыми глазами» по всему миру. Йоонас Суотамо узнал о кастинге через Финскую баскетбольную лигу, в которой он тогда играл.

На утверждение ушло всего два месяца, и уже в январе 2014 Йоонас облачился в мохнатый костюм Чубакки. При этом никто не мог точно сказать, насколько значительной будет его роль в фильме. Каждая сцена зависела от состояния здоровья Питера Мэйхью —

большую часть жизни актёр страдал от проблем с позвоночником и коленями и на съёмках часто появлялся в инвалидной коляске. Из уважения перед коллегой Суотамо отказывается разглашать, кто из актёров сыграл большую часть сцен в фильме

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