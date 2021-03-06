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    Кино | Новости
    #Звёздные войны (Star Wars) #история создания

    Пытки, пончики и Mortal Kombat. Исполнитель роли Чубакки рассказал о съёмках новых «Звёздных войн»

    6 марта 2021
    Илья Глазков
    06.03.2021
    1125
    3 минуты на чтение
    #Звёздные войны (Star Wars) #история создания

    В феврале финский актёр Йоонас Суотамо, сыгравший Чубакку в новых «Звёздных войнах», опубликовал свою автобиографию. В книге под названием «Ррр! Моя жизнь в роли вуки» (Roar! — Elämäni wookieena) Суотамо раскрыл новые подробности о создании Эпизодов VII-IX и спин-оффа «Хан Соло». Также актёр рассказал об удалённых сценах и своей трогательной дружбе с Адамом Драйвером.

    Приводим наиболее интересные откровения Суотамо на основании выборки финского журналиста Аки Йоргенсена:

    Пытки, пончики и Mortal Kombat. Исполнитель роли Чубакки рассказал о съёмках новых «Звёздных войн» 1

     

    • В 2013 году Питер Мэйхью, исполнитель роли Чубакки в оригинальной трилогии, согласился принять участие в съёмках Эпизода VII. Но 68-летнему актёру было не обойтись без дублёра, и студия Lucasfilm развернула поиски «высокого мужчины с голубыми глазами» по всему миру. Йоонас Суотамо узнал о кастинге через Финскую баскетбольную лигу, в которой он тогда играл. 
    • На утверждение ушло всего два месяца, и уже в январе 2014 Йоонас облачился в мохнатый костюм Чубакки. При этом никто не мог точно сказать, насколько значительной будет его роль в фильме. Каждая сцена зависела от состояния здоровья Питера Мэйхью — большую часть жизни актёр страдал от проблем с позвоночником и коленями и на съёмках часто появлялся в инвалидной коляске. Из уважения перед коллегой Суотамо отказывается разглашать, кто из актёров сыграл большую часть сцен в фильме
    • Любопытный факт о «Пробуждении Силы»: Джей Джей Абрамс и Лоуренс Каздан начали писать сценарий в ноябре 2013 и, по воспоминаниям Суотамо, к январю 2014 ему выдали уже более-менее готовый текст с окончательными именами центральных героев — Рей, Финн и Кайло Рен. Кстати, в случае отказа Джона Бойеги от роли, партия беглого штурмовика  досталась бы индийцу Деву Пателю («Миллионер из трущоб»). 

     

    Пытки, пончики и Mortal Kombat. Исполнитель роли Чубакки рассказал о съёмках новых «Звёздных войн»

     

    • На съёмках Эпизода VIII Суотамо был уже единоличным исполнителем роли Чубакки — хотя, согласно контракту, был вынужден молчать об этом до самой премьеры фильма. 
    • Уже когда он читал сценарий «Последних джедаев», Суотамо понимал, что этот фильм многих разозлит. Но в тот же день он принял для себя главный посыл истории: нельзя цепляться за прошлое. И даже актёр Марк Хэмилл, по наблюдениям Йоонаса на площадке, никак не высказывал недовольства новой трактовкой образа Люка Скайуокера.
    • В Эпизоде IX у Чубакки должна была быть как минимум одна важная сцена: после того, как вуки попадал в плен к злодеям, его жестоко пытал Кайло Рен. По описанию Суотамо это был чрезвычайно тяжёлый и выматывающий диалог как для него, так и для актёра Адама Драйвера, который настолько погрузился в роль, что ни с кем не разговаривал в перерывах между дублями. Из итоговой версии «Скайуокер. Восход» эту сцену удалили: Суотамо предполагает, что после настолько жестокого эпизода зрителям было бы сложнее принять искупление злодея.

     

    Пытки, пончики и Mortal Kombat. Исполнитель роли Чубакки рассказал о съёмках новых «Звёздных войн» 2

     

    • При этом за кадром Йоонас и Адам — большие друзья. Впрочем, первая их встреча не задалась: на съёмках «Пробуждения Силы» Драйвер не знал, что Суотамо тоже играет Чубакку и поначалу принял его за случайного фаната. 
    • В итоге сдружиться актёрам помог общий опыт службы в армии. Бывший морпех Адам впечатлился рассказами Йоонаса о том, как тот служил по призыву на границе с Россией и стойко переносил северные морозы. Хотя, смеётся Суотамо, на самом деле его служба состояла преимущественно из поедания пончиков и просмотра «Южного парка». 
    • Суотамо так описывает стиль режиссёров, с которыми он работал. Джей Джей Абрамс (Эпизоды VII и IX) всегда прислушивается к мнению коллег по площадке. Райан Джонсон (Эпизод VIII), наоборот, заранее продумывает всё до мелочей. А Фил Лорд и Крис Миллер (изначальные режиссёры «Хана Соло», уволенные посреди съёмок) искали характер персонажей прямо по ходу работы и вдохновляли актёров на самые радикальные импровизации.

     

    Пытки, пончики и Mortal Kombat. Исполнитель роли Чубакки рассказал о съёмках новых «Звёздных войн» 3

     

    • Суотамо нравятся все новые «Звёздные войны», но превыше других — «Хан Соло», потому что там у него была ведущая роль. Провал фильма в прокате актёр воспринял очень тяжело.
    • Первое знакомство Хана и Чубакки изначально было очень жестоким. Постановщики боёв разработали для персонажей драку в духе игры Mortal Kombat, но в окончательной версии фильма хореографию переработали на более мягкий вариант.
    • Суотамо отмечает, что у него и Олдена Эренрайка (молодой Хан Соло) был абсолютно противоположный подход к игре. Эренрайк лишь отталкивался от мимики и жестов Харрисона Форда, но искал свою собственную интерпретацию персонажа. Суотамо же с самого начала был должен максимально точно копировать Питера Мэйхью, даже его своеобразную походку, обусловленную больными коленями актёра.

     

    Пытки, пончики и Mortal Kombat. Исполнитель роли Чубакки рассказал о съёмках новых «Звёздных войн» 4

     

    • Свою роль Суотамо понимает так: Чубакка — волк-альфа, который всегда защищает свою стаю. Он безгранично предан друзьям, отличается упрямством, но способен и на импульсивные решения. Особенно когда проголодается.

    Информации о выходе «Ррр! Моя жизнь в роли вуки» на русском языке пока нет, но Йоонас Суотамо надеется, что книга как минимум получит официальный англоязычный перевод, если фанаты поддержат книгу в соцсетях.

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    Илья Глазков
    Сценарист, киновед, рыцарь Старой Республики. Защитил дипломную работу о Киновселенной Marvel.

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