Рэйчел Зеглер сыграет Белоснежку в новом фильме

По данным Deadline, Рэйчел Зеглер, сыгравшая в грядущей «Вестсайдской истории» Стивена Спилберга, исполнит главную роль в новой экранизации «Белоснежки» от Disney.

Судя по всему, в фильме будет много музыкальных вставок, так как актрису выбрали в том числе из-за ее впечатляющих вокальных данных.

Режиссером выступит Марк Уэбб, снявший первую и вторую части «Нового Человека-паука». А саундтрек напишут Пасек и Пол, композиторы мюзикла «Ла-Ла Ленд». Как отмечают источники издания, студия очень довольна их работой.

Когда состоится премьера, неизвестно. А съемки должны стартовать в 2022 году.