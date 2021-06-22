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    Новости

    Рэйчел Зеглер сыграет Белоснежку в новом фильме

    22 июня 2021
    22.06.2021
    964
    0 минут на чтение
    Рэйчел Зеглер сыграет Белоснежку в новом фильме

    По данным Deadline, Рэйчел Зеглер, сыгравшая в грядущей «Вестсайдской истории» Стивена Спилберга, исполнит главную роль в новой экранизации «Белоснежки» от Disney.

    Судя по всему, в фильме будет много музыкальных вставок, так как актрису выбрали в том числе из-за ее впечатляющих вокальных данных.

    Режиссером выступит Марк Уэбб, снявший первую и вторую части «Нового Человека-паука». А саундтрек напишут Пасек и Пол, композиторы мюзикла «Ла-Ла Ленд». Как отмечают источники издания, студия очень довольна их работой.

    Когда состоится премьера, неизвестно. А съемки должны стартовать в 2022 году.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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