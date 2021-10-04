    3
    Новости

    Рекорды «Веном 2»: лучшие старты в США и в России

    4 октября 2021
    04.10.2021
    1925
    0 минут на чтение
    «Веном 2»: что показали в сцене после титров?

    Сиквела «Венома» бьёт рекорды — причём как в России, так и у себя на родине.

    В день релиза картина про симбионтов собрала 221 миллион рублей – это лучший стартовый результат среди всех фильмов студии Sony Pictures за все время. Кроме того, это лучшие сборы четверга с момента возобновления работы кинотеатров.

    По итогам первого уик-энда касса картины составляет свыше миллиарда рублей.

    Рекорды «Веном 2»: лучшие старты в США и в России

    Благодаря такой сумме «Веном 2» уже занял шестое место в списке самых кассовых картин года. На первом месте там сиквел «Последнего богатыря», а на втором — «Дюна».

    Рекорды «Веном 2»: лучшие старты в США и в России 1

    А в США «Веном 2» за первый уик-энд взял 90,1 миллиона долларов — это лучший старт 2021 года и лучший показатель после пандемии («Чёрная вдова» стартовала с 80 миллионов, а «Шан-Чи» — с 75 миллионов, но у «Вдовы» был гибридный релиз).

    При этом сборы сиквела за уик-энд опережают и сборы первой первой части — у неё были лишь 80 миллионов долларов.

    Читайте также

    «Веном 2»: борьба была равна — боролись два симбиота 5

    «Веном 2»: борьба была равна — боролись два симбиота

     Игорь Хованский |  30.09.2021

    Если вам от фильма нужен только броманс между Томом Харди и его выдвигающимся другом — ни слова больше, это фильм для вас.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

    Статьи

    1
    0
    25214
    Фильм «Вызов» — первый в космосе… или не совсем?

    Как снимали видео и кино в космосе — и не только документальное.

    Какие новые сериалы смотреть в октябре 2021? Проекты от авторов «Гравити Фолз» и «Книги жизни» 9
    0
    30851
    Какие новые сериалы смотреть в октябре 2021? Проекты от авторов «Гравити Фолз» и «Книги жизни»

    А ещё комедийные приключения «Аквамена», возвращение куклы «Чаки» и вторжение пришельцев. 

    Alan Wake Remastered
    0
    85847
    13 страшно важных игровых новинок октября 2021

    Far Cry 6, «Стражи Галактики», Age of Empires IV и другие игровые новинки октября.

    Выжившие 9
    0
    129067
    «Выжившие»: стоит ли смотреть российский сериал об эпидемии?

    Как показана катастрофа в российской провинции и что в сюжете вызывает вопросы.

    Наталья Щерба «Финиста. Сонный дом»: девочка, путешествующая по Снореальности
    0
    182959
    Наталья Щерба «Финиста. Сонный дом»: девочка, путешествующая по Снореальности

    Красивая сказка о путешествиях по снам — увлекательная, но порядком вторичная.

    Что посмотреть в кино в октябре 2021? Семейные ценности и сказочные монстры 6
    0
    187010
    Что посмотреть в кино в октябре 2021-го? Семейные ценности и сказочные монстры

    Премьеры октября — сплошь кровавые убийства и кровная родня. Турне Аддамсов, подвиги Кощея и возвращение Майкла Майерса.

    «Веном 2»: борьба была равна — боролись два симбиота 5
    0
    238857
    «Веном 2»: борьба была равна — боролись два симбиота

    Если вам от фильма нужен только броманс между Томом Харди и его выдвигающимся другом — ни слова больше, это фильм для вас.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки октября 2021 15
    0
    249939
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки октября 2021

    Космическая фантастика Кристофера Паолини, технофэнтези Тэмсин Мьюир, гримдарк Яцека Пекары и Петра Гурского, научная фантастика Цезария Збешховского и Роберта Маккаммона.

    Спецпроекты

    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить