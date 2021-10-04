Рекорды «Веном 2»: лучшие старты в США и в России

Сиквела «Венома» бьёт рекорды — причём как в России, так и у себя на родине.

В день релиза картина про симбионтов собрала 221 миллион рублей – это лучший стартовый результат среди всех фильмов студии Sony Pictures за все время. Кроме того, это лучшие сборы четверга с момента возобновления работы кинотеатров.

По итогам первого уик-энда касса картины составляет свыше миллиарда рублей.

Благодаря такой сумме «Веном 2» уже занял шестое место в списке самых кассовых картин года. На первом месте там сиквел «Последнего богатыря», а на втором — «Дюна».

А в США «Веном 2» за первый уик-энд взял 90,1 миллиона долларов — это лучший старт 2021 года и лучший показатель после пандемии («Чёрная вдова» стартовала с 80 миллионов, а «Шан-Чи» — с 75 миллионов, но у «Вдовы» был гибридный релиз).

При этом сборы сиквела за уик-энд опережают и сборы первой первой части — у неё были лишь 80 миллионов долларов.