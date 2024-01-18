Режиссер «Шазама!» снимет фильм по хоррор-игре Until Dawn

Screen Gems и PlayStation Productions запустили в производство фильм по мотивам хоррор-игры Until Dawn от Supermassive Games.

В режиссерском кресле Дэвид Ф. Сандберг, снявший триллер «И гаснет свет…» и две части «Шазама!». А за сценарий отвечает Гэри Доберман, приложивший руку к «Проклятию монахини» и «Оно».

Кто сыграет в экранизации, пока неизвестно. Напомним, в оригинальной игры роли исполнили Рами Малек, Хейден Панеттьер, Меган Джетт Мартин, Бретт Далтон и другие актеры.

По сюжету игры группа подростков приезжает в коттедж на горе Вашингтон в Канаде, где за ними начинает охотиться загадочный маньяк и неизвестное существо.

Даты выхода картины пока нет.