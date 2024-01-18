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    Режиссер «Шазама!» снимет фильм по хоррор-игре Until Dawn

    18 января 2024
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    18.01.2024
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    Режиссер «Шазама!» снимет фильм по хоррор-игре Until Dawn

    Screen Gems и PlayStation Productions запустили в производство фильм по мотивам хоррор-игры Until Dawn от Supermassive Games.

    В режиссерском кресле Дэвид Ф. Сандберг, снявший триллер «И гаснет свет…» и две части «Шазама!». А за сценарий отвечает Гэри Доберман, приложивший руку к «Проклятию монахини» и «Оно».

    Кто сыграет в экранизации, пока неизвестно. Напомним, в оригинальной игры роли исполнили Рами Малек, Хейден Панеттьер, Меган Джетт Мартин, Бретт Далтон и другие актеры.

    По сюжету игры группа подростков приезжает в коттедж на горе Вашингтон в Канаде, где за ними начинает охотиться загадочный маньяк и неизвестное существо.

    Даты выхода картины пока нет.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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