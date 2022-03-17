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    Новости

    Роман о ведьмовском проклятии планируют экранизировать в формате сериала

    17 марта 2022
    17.03.2022
    1465
    0 минут на чтение
    Роман о ведьмовском проклятии планируют экранизировать в формате сериала

    Кинокомпании Studiocanal и The Picture Company запускают в работу телесериал по роману С. Дж. Кук The Lighthouse Witches («Ведьмы маяка»). Ранее они приобрели права на экранизацию, и теперь готовятся к съёмкам.

    Роман вышел в оригинале в 2021-м в издательстве Penguin Random House. Он рассказывает историю молодой матери-одиночки Лив и её трёх дочерей, которые все вместе отправляются на загадочный столетний шотландский маяк. Там Лив нужно выполнить заказ — нарисовать мурал на поверхности маяка. Но вскоре случается катастрофа — у Лив пропадают две дочери. И в поисках женщина узнаёт, что когда-то в подвале маяка была тюрьма для женщин, обвинённых в колдовстве.

    Вторая сюжетная линия посвящена Луне, которая спустя 22 год ищет сестёр и маму. Ей приходится вновь отправиться к маяку, чтобы разобраться с ужасами прошлого.

    Роман сочетает элементы мистики и семейной драмы о проблеме поколений.

    Пока что у проекта нет ни шоураннера, ни сценариста, ни актёров.

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