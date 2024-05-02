Сценарий еще одного приквела «Безумного Макса» уже в работе

Джордж Миллер в одном из интервью рассказал, что работает над сценарием еще одного приквела «Безумного Макса: Дорога ярости».
По словам режиссера, в фильме про молодую Фуриосу зрители увидят самого Безумного Макса и его машину.
Таким образом авторы намекнут зрителям, в каком направлении будет развиваться франшиза дальше.
Мы сделали историю про то, чем занимался Макс за год до «Дороги ярости», фактически это рассказ. Теперь у нас есть шанс заняться сценарием по этой истории.
«Фуриоса: Хроники Безумного Макса» выйдет 24 мая.
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