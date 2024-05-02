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    Сценарий еще одного приквела «Безумного Макса» уже в работе

    2 мая 2024
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    02.05.2024
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    Сценарий еще одного приквела «Безумного Макса» уже в работе 1

    Джордж Миллер в одном из интервью рассказал, что работает над сценарием еще одного приквела «Безумного Макса: Дорога ярости».

    По словам режиссера, в фильме про молодую Фуриосу зрители увидят самого Безумного Макса и его машину.

    Таким образом авторы намекнут зрителям, в каком направлении будет развиваться франшиза дальше.

    Мы сделали историю про то, чем занимался Макс за год до «Дороги ярости», фактически это рассказ. Теперь у нас есть шанс заняться сценарием по этой истории.

    «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» выйдет 24 мая.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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