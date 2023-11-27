Сценарист «Дюны» написал новый фильм Дени Вильнева. Кажется, это «Свидание с Рамой»

Сценарист «Убийц цветочной луны» и «Дюны» Эрик Рот рассказал, что закончил сценарий для одного из будущих фильмов Дени Вильнева.

По его словам, это будет картина о космосе и времени, одиночестве и вечности. Уточнять название автор не стал, потому что оно пока должно оставаться в секрете.

Достаточно сказать, что в свои 78 лет я пытаюсь найти ответы на вопросы, на которые нет ответа.

Тем не менее в сети уже предположили, что речь идет об адаптации научно-фантастического романа «Свидание с Рамой» Артура Кларка, о работе над которой стало известно еще несколько лет назад.