Сценарист «Дюны» написал новый фильм Дени Вильнева. Кажется, это «Свидание с Рамой»

Сценарист «Убийц цветочной луны» и «Дюны» Эрик Рот рассказал, что закончил сценарий для одного из будущих фильмов Дени Вильнева.
По его словам, это будет картина о космосе и времени, одиночестве и вечности. Уточнять название автор не стал, потому что оно пока должно оставаться в секрете.
Достаточно сказать, что в свои 78 лет я пытаюсь найти ответы на вопросы, на которые нет ответа.
Тем не менее в сети уже предположили, что речь идет об адаптации научно-фантастического романа «Свидание с Рамой» Артура Кларка, о работе над которой стало известно еще несколько лет назад.
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