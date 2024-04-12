Сериал «Монарх: Наследие» продлили на второй сезон

Apple TV+ продлил на второй сезон сериал «Монарх: Наследие», который закончился в январе.

Кроме того, стриминговый сервис подписал соглашение с Legendary для производства других проектов во вселенной MonsterVerse.

«Наследие» приняли тепло как критики, так и обычные зрители. На сайте Rotten Tomatoes 89% и 78% свежести соответственно.

В марте, кстати, вышел новый фильм, действие которого разворачивается после сериала, — «Годзилла и Конг: Новая империя».