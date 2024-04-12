Сериал «Монарх: Наследие» продлили на второй сезон

Apple TV+ продлил на второй сезон сериал «Монарх: Наследие», который закончился в январе.
Кроме того, стриминговый сервис подписал соглашение с Legendary для производства других проектов во вселенной MonsterVerse.
«Наследие» приняли тепло как критики, так и обычные зрители. На сайте Rotten Tomatoes 89% и 78% свежести соответственно.
В марте, кстати, вышел новый фильм, действие которого разворачивается после сериала, — «Годзилла и Конг: Новая империя».
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