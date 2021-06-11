Сирша Ронан и Пол Мескал присоединились к касту НФ-триллера «Враг» по книге Йен Рейда

Создатели киноадаптация научно-фантастического триллера «Враг» (в оригинале — Foe) Йена Рейда объявили часть актерского состава.

Главные роли исполнят Сирша Ронан («Маленькие женщины»), Пол Мескал («Нормальные люди») и Лакит Стэнфилд («Достать ножи»).

Над сценарием работает Лайон Хельмер Гарт Дэвис, приложивший руку ко «Льву», совместно с автором оригинального романа.

Вот что он рассказал о проекте:

Это невероятно тревожный, очень трогательный фильм, в котором к научно-фантастическая части подошли основательно. Он о том, куда мы движемся как общество. С множеством вопросов, которые у нас возникают.

Действие картины развернется в недалеком будущем, когда власть корпораций и разрушение окружающей среды опустошили планету. В центре сюжета Джуниор и Хен — молодая пара, которая уединенно живет на своей ферме. Однажды к ним приходит незнакомец, который сообщает новость: Джуниора выбрали для путешествия на экспериментальную космическую станцию, вращающуюся вокруг Земли.

У фильма пока нет даты выхода.

Йен Рейд — автор психологического триллера «Думаю, как всё закончить», который экранизировали Netflix и Чарли Кауфман. «Врага» на русском не издавали.