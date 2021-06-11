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    Новости

    Сирша Ронан и Пол Мескал присоединились к касту НФ-триллера «Враг» по книге Йен Рейда

    11 июня 2021
    11.06.2021
    449
    0 минут на чтение

    Создатели киноадаптация научно-фантастического триллера «Враг» (в оригинале — Foe) Йена Рейда объявили часть актерского состава.

    Главные роли исполнят Сирша Ронан («Маленькие женщины»), Пол Мескал («Нормальные люди») и Лакит Стэнфилд («Достать ножи»).

    Над сценарием работает Лайон Хельмер Гарт Дэвис, приложивший руку ко «Льву», совместно с автором оригинального романа.

    Вот что он рассказал о проекте:

    Это невероятно тревожный, очень трогательный фильм, в котором к научно-фантастическая части подошли основательно. Он о том, куда мы движемся как общество. С множеством вопросов, которые у нас возникают.

    Действие картины развернется в недалеком будущем, когда власть корпораций и разрушение окружающей среды опустошили планету. В центре сюжета Джуниор и Хен — молодая пара, которая уединенно живет на своей ферме. Однажды к ним приходит незнакомец, который сообщает новость: Джуниора выбрали для путешествия на экспериментальную космическую станцию, вращающуюся вокруг Земли.

    У фильма пока нет даты выхода.

    Йен Рейд — автор психологического триллера «Думаю, как всё закончить», который экранизировали Netflix и Чарли Кауфман. «Врага» на русском не издавали.

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     Наталия Осояну |  09.09.2020

    При чём тут прошлое героини, собака и солипсизм.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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