Сирша Ронан и Пол Мескал присоединились к касту НФ-триллера «Враг» по книге Йен Рейда

Создатели киноадаптация научно-фантастического триллера «Враг» (в оригинале — Foe) Йена Рейда объявили часть актерского состава.
Главные роли исполнят Сирша Ронан («Маленькие женщины»), Пол Мескал («Нормальные люди») и Лакит Стэнфилд («Достать ножи»).
Над сценарием работает Лайон Хельмер Гарт Дэвис, приложивший руку ко «Льву», совместно с автором оригинального романа.
Вот что он рассказал о проекте:
Это невероятно тревожный, очень трогательный фильм, в котором к научно-фантастическая части подошли основательно. Он о том, куда мы движемся как общество. С множеством вопросов, которые у нас возникают.
Действие картины развернется в недалеком будущем, когда власть корпораций и разрушение окружающей среды опустошили планету. В центре сюжета Джуниор и Хен — молодая пара, которая уединенно живет на своей ферме. Однажды к ним приходит незнакомец, который сообщает новость: Джуниора выбрали для путешествия на экспериментальную космическую станцию, вращающуюся вокруг Земли.
У фильма пока нет даты выхода.
Йен Рейд — автор психологического триллера «Думаю, как всё закончить», который экранизировали Netflix и Чарли Кауфман. «Врага» на русском не издавали.
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