Скоро выйдет новая Assassin’s Creed — с упором на стелс и совсем не масштабная!

Издание Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что в конце 2022 или начале 2023 года Ubisoft выпустит новую Assassin’s Creed, которая изначально была дополнение для «Вальгаллы».

Проект носит рабочее название Rift. В центре внимания будет ассасин Басим, который много раз встречается по сюжету оригинальной игры.

Как сообщают инсайдеры, масштабы нового тайтла будут куда скромнее, чем «Вальгалла», «Одиссея» и «Истоки». Кроме того, геймплей будет в основном сосредоточен на стелсе, как в старые-добрые времена.

Rift превратили в отдельную игру по нескольким причинам. Во-первых, чтобы заполнить пустоту между основными релизами. Во-вторых, из-за скандалов внутри компании.

Напомним, следующей большой игрой во вселенной Assassin’s Creed должна стать Infinite, которая должна стать эдакой платформой для всей франшизы.

Также сообщается, что Beyond Good & Evil 2 не отменили, амбициозная игра все еще находится в разработке. Правда, когда ждать релиза или хотя бы новостей, не уточняется.