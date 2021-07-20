Слух: третий сезон «Мандалорца» выйдет весной 2022 года

Пользователи Reddit обратили внимание, что на сайте платформы по продаже книг Edelweiss появилось упоминание даты выхода третьего сезона «Мандалорца».
В описании The Mandalorian: Boba Fett Returns говорится, что сериал вернется на экраны «весной 2022 года».
Скорее всего, страница не должна быть в открытом доступе и рассчитана на людей из индустрии, так что ее наверняка вскоре закроют.
При этом до сих пор не было официальных сообщений о начале съемок третьего сезона «Мандалорца», поэтому не факт, что авторы успеют в срок.
Напомним, в конце этого года выйдет спин-офф про Бобу Фетта.
Обновлено: по данным индустриального издания Productions Weekly, полноценное производство третьего сезона «Мандалорца» начнется 20 сентября.
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