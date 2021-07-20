Слух: третий сезон «Мандалорца» выйдет весной 2022 года

Пользователи Reddit обратили внимание, что на сайте платформы по продаже книг Edelweiss появилось упоминание даты выхода третьего сезона «Мандалорца».

В описании The Mandalorian: Boba Fett Returns говорится, что сериал вернется на экраны «весной 2022 года».

Скорее всего, страница не должна быть в открытом доступе и рассчитана на людей из индустрии, так что ее наверняка вскоре закроют.

При этом до сих пор не было официальных сообщений о начале съемок третьего сезона «Мандалорца», поэтому не факт, что авторы успеют в срок.

Напомним, в конце этого года выйдет спин-офф про Бобу Фетта.

Обновлено: по данным индустриального издания Productions Weekly, полноценное производство третьего сезона «Мандалорца» начнется 20 сентября.