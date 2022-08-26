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    Новости

    СМИ: Amazon собирается купить Electronic Arts. Или нет

    26 августа 2022
    26.08.2022
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    СМИ: Amazon собирается купить Electronic Arts

    Репортер GLHF Кирк Маккинд со ссылкой на свои источники рассказал, что Amazon готовится к покупке Electronic Arts. Причем объявить об этом должны сегодня — 26 августа.

    Прежде СМИ уже сообщали о том, что игровая компания вела переговоры о слиянии с корпорация вроде Disney и Apple.

    Деталей сделки пока нет, но журналист полагает, что для EA после этого ничего не изменится, а Amazon получит права на экранизации Mass Effect, Dragon Age и других франшиз.

    Ждем официальное подтверждение.

    По данным CNBC, Amazon все-таки не собирается покупать Electronic Arts. На фоне слухов, кстати, цена акций игровой компании выросла на 15%, а теперь опять падает.

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