СМИ: Amazon собирается купить Electronic Arts. Или нет

Репортер GLHF Кирк Маккинд со ссылкой на свои источники рассказал, что Amazon готовится к покупке Electronic Arts. Причем объявить об этом должны сегодня — 26 августа.

Прежде СМИ уже сообщали о том, что игровая компания вела переговоры о слиянии с корпорация вроде Disney и Apple.

Деталей сделки пока нет, но журналист полагает, что для EA после этого ничего не изменится, а Amazon получит права на экранизации Mass Effect, Dragon Age и других франшиз.

Ждем официальное подтверждение.

По данным CNBC, Amazon все-таки не собирается покупать Electronic Arts. На фоне слухов, кстати, цена акций игровой компании выросла на 15%, а теперь опять падает.