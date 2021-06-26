СМИ: HBO Max с Джей Джей Абрамсом готовят сериал про Мадам Икс из Тёмной Лиги Справедливости

Variety сообщает, что HBO Max совместно с Джей Джей Абрамсом запустили ещё один проект, который раскроет героя из Тёмной Лиги Справедливости. Новый проект будет посвящен Мадам Занаду.
Героиня дебютировала в DC Comics ещё в 1978 году. В комиксах Мадам Икс, известная также как Нимуэ Инвунду, связана с легендой о короле Артуре и волшебнике Мерлине и является могущественной волшебницей, живущей уже много веков, которая способна предвидеть будущее и обладающая коллекцией злых сил, заключённых в кувшины. Мадам Икс была одной из основателей Тёмной Лиги Справедливости.
Ранее роль Мадам Икс исполнила Джерил Прескотт в телесериале «Болотная тварь».
Шоураннером и сценаристом назначили Анджелу Робинсон («Профессор Марстон и Чудо-женщины», «Настоящая кровь»). Абрамс спродюсирует шоу.
На данный момент Абрамс и его компания Bad Robot готовят несколько проектов для HBO Max. В разработку запущены сериал про Константина, сольный фильм о Затанне, также, по слухам, сериал о Болотной Твари и Дэдмене. Всё это в будущем должно заложить основу для разработки «Тёмной Лиги Справедливости».
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