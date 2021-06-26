    3
    Новости

    СМИ: HBO Max с Джей Джей Абрамсом готовят сериал про Мадам Икс из Тёмной Лиги Справедливости

    26 июня 2021
    26.06.2021
    460
    0 минут на чтение
    HBO Max совместно с Джей Джей Абрамсом запустили в производство сериал «Мадам Икс»

    Variety сообщает, что HBO Max совместно с Джей Джей Абрамсом запустили ещё один проект, который раскроет героя из Тёмной Лиги Справедливости. Новый проект будет посвящен Мадам Занаду.

    Героиня дебютировала в DC Comics ещё в 1978 году. В комиксах Мадам Икс, известная также как Нимуэ Инвунду, связана с легендой о короле Артуре и волшебнике Мерлине и является могущественной волшебницей, живущей уже много веков, которая способна предвидеть будущее и обладающая коллекцией злых сил, заключённых в кувшины. Мадам Икс была одной из основателей Тёмной Лиги Справедливости.

    Ранее роль Мадам Икс исполнила Джерил Прескотт в телесериале «Болотная тварь».

    Шоураннером и сценаристом назначили Анджелу Робинсон («Профессор Марстон и Чудо-женщины», «Настоящая кровь»). Абрамс спродюсирует шоу.

    На данный момент Абрамс и его компания Bad Robot готовят несколько проектов для HBO Max. В разработку запущены сериал про Константина, сольный фильм о Затанне, также, по слухам, сериал о Болотной Твари и Дэдмене. Всё это в будущем должно заложить основу для разработки «Тёмной Лиги Справедливости».

    Читайте также

    СМИ: HBO

    СМИ: HBO работает над сериалом про Джона Константина

     Дмитрий Кинский |  17.02.2021

    На главную роль ищут цветного актера.

    Постановщица «Девушки, подающей надежды» напишет фильм про колдунью Затанну из комиксов DC

    Постановщица «Девушки, подающей надежды» напишет фильм про колдунью Затанну

     Кот-император |  23.03.2021

    Студия Джей Джей Абрамса Bad Robot возьмёт продюсерские функции.

     

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Что смотрит МирФ: лучшее кино за первое полугодие 2021-го
    0
    5991
    Что смотрит МирФ: лучшее кино за первое полугодие 2021-го

    Новый анимационный фильм про Бэтмена, артхаус про огромную муху и итальянские каникулы от Pixar.

    Планеты других систем: как учёные ищут вторую Землю 1
    0
    15331
    Планеты других систем: как учёные ищут вторую Землю

    Сверхземля с гигантским притяжением, планета с двумя солнцами, планета без солнц вообще, Полтергейст у звезды Лич и реальный Татуин.

    Читаем книгу: Роберт Джордан «Властелин Хаоса»
    0
    67746
    Читаем книгу: Роберт Джордан «Властелин Хаоса»

    Переиздание легендарного цикла включает в себя сотни исправлений и уточнений.

    Екатерина Соболь «Опасное наследство»: иногда, чтобы стать достойным человеком, нужно умереть
    0
    132939
    Екатерина Соболь «Опасное наследство»: иногда, чтобы стать достойным человеком, нужно умереть

    Юношеская мистика в викторианских декорациях.

    Элеонора и Сергей Раткевич «Царское дело»
    0
    289070
    Элеонора и Сергей Раткевич «Царское дело»

    «Говорил я тебе, Зевс, не лезь в пари с Аполлоном! Он ясновидец, ему виднее!»

    Памяти Ивана Магазинникова. Геймдизайнера и писателя
    0
    254353
    Памяти Ивана Магазинникова. Гейм-дизайнера и писателя

    С цитатами Алексея Пехова и воспоминаниями коллег.

    «Локи», 3 серия: бог обмана совершает каминг-аут 4
    0
    182189
    «Локи», 3 серия: бог обмана совершает каминг-аут

    В третьей серии «Локи» бог обмана получает неожиданную напарницу, участвует в космическом вестерне и отвечает на главный вопрос жизни, вселенной и всего прочего.

    Почему Vita Nostra — самая известная и спорная книга Дяченко? И чего ждать от продолжения? 7
    0
    254147
    Почему Vita Nostra — самая известная и спорная книга Дяченко? И чего ждать от продолжения?

    За что мы любим и ненавидим роман и как может продолжиться история Саши Самохиной, которая стала Словом.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить