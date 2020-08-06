СМИ: «Капитан Марвел 2» снимет режиссер «Кэндимена»

Журналисты Deadline со ссылкой на собственные источники рассказали, что Marvel выбрала режиссера для продолжения «Капитан Марвел». Постановкой займется малоизвестаная Ниа ДаКоста, снявшая «Лесок» с Тессой Томпсон.

Ранее постановщицу пригласили заняться хоррором «Кэндимен», который должен выйти 16 октября 2020 года.

Сценарий напишет Меган Макдоннелл, приложившая руку к «ВандеВижну». А Бри Ларсон вернется к главной роли.

Похоже, Marvel планирует и дальше привлекать для работы над известными франшизами новых людей. Напомним, первую часть сняли Анна Боден и Райан Флек.

Фильм «Капитан Марвел» вышел в марте 2019 года и собрал в прокате 1,13 миллиарда долларов при бюджете в 175 миллионов.