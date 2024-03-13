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    СМИ: Marvel уволила создателя «Людей Икс ’97»

    13 марта 2024
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    13.03.2024
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    СМИ: Marvel уволила создателя «Людей Икс '97»

    По данным издания The Hollywood Reporter, Marvel внезапно уволила создателя «Людей Икс ’97» и по совместительству одного из сценаристов «Лунного рыцаря» Бо ДеМайо.

    Что послужило причиной для сокращения, не уточняется. Журналисты находят странным это событие перед премьерой мультсериала.

    Изначально креативщик должен был появиться на первом показе в Голливуде, который запланирован на 13 марта. Но теперь его ждать на мероприятии не стоит.

    Как отмечают инсайдеры, ДеМайо успел написать сценарий для второго сезона и даже обсуждал с руководством третий.

    Официально ситуацию пока никто не прокомментировал.

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    Редактор
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