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    Новости

    СМИ: спин-офф «Тихого места» лишился режиссера

    28 октября 2021
    28.10.2021
    578
    0 минут на чтение
    СМИ: спин-офф «Тихого места» лишился режиссера

    Издание Deadline со ссылкой на свои источники рассказало, что Джефф Николс, известный по мистическому триллеру «Специальный полуночный выпуск», оставил пост режиссера нового фильма во вселенной «Тихого места». 

    К счастью, обошлось без скандалов и творческих разногласий. Постановщик переключился на другой научно-фантастический проект Paramount Pictures.

    Сейчас кинокомпания ищет ему замену. И она намерена действовать максимально оперативно, чтобы скорее приступить к производству, так как фильм «Тихое место 2» хорошо показал себя в прокате.

    О самом проекте известно очень мало. Так, это будет не триквел, а скорее спин-офф, основанный на идее режиссера первых двух фильмов Джона Красински.

    Дата выхода картины неизвестна.

    Ранее Saber Interactive анонсировала A Quiet Place — хоррор-адвенчуру по мотивам «Тихого места». За разработку отвечает малоизвестная студия iLLOGIKA.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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