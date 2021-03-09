СМИ: во втором сезоне «Ведьмака» появится Нэннеке и другие жрицы Мелитэле

Портал Redanian Intelligence со ссылкой на свои источники рассказал, что во втором сезоне «Ведьмака» появится сюжетная линия с храмом Мелитэле.
Он вскользь упоминался в первом сезоне, но авторы не стали адаптировать рассказ «Глас рассудка» из «Последнего желания»
Также в сериале появится жрица этого храма, которая ухаживала за Геральтом, — Нэннеке. На этот раз она должна будет позаботиться о Цири.
Пока точно неизвестно, кто сыграет героиню. Однако среди кандидатов Джули Барклай из «Убийства на пляже».
А еще во второй сезон заглянут Иоля (молодая послушница в храме) и Ярре (мальчик, который учится на писца).
Продолжение «Ведьмака» выйдет в течение 2021 года — скорее всего, осенью. Помимо него ожидается премьера анимационного фильма про молодого Весемира.
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