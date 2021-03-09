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    Новости

    СМИ: во втором сезоне «Ведьмака» появится Нэннеке и другие жрицы Мелитэле

    9 марта 2021
    Дмитрий Кинский
    09.03.2021
    438
    0 минут на чтение
    СМИ: во втором сезоне «Ведьмака» появится Нэннеке и другие жрицы Мелитэле

    Портал Redanian Intelligence со ссылкой на свои источники рассказал, что во втором сезоне «Ведьмака» появится сюжетная линия с храмом Мелитэле.

    Он вскользь упоминался в первом сезоне, но авторы не стали адаптировать рассказ «Глас рассудка» из «Последнего желания»

    Также в сериале появится жрица этого храма, которая ухаживала за Геральтом, — Нэннеке. На этот раз она должна будет позаботиться о Цири.

    Пока точно неизвестно, кто сыграет героиню. Однако среди кандидатов Джули Барклай из «Убийства на пляже».

    А еще во второй сезон заглянут Иоля (молодая послушница в храме) и Ярре (мальчик, который учится на писца).

    Продолжение «Ведьмака» выйдет в течение 2021 года — скорее всего, осенью. Помимо него ожидается премьера анимационного фильма про молодого Весемира.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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