СМИ: во втором сезоне «Ведьмака» появится Нэннеке и другие жрицы Мелитэле

Портал Redanian Intelligence со ссылкой на свои источники рассказал, что во втором сезоне «Ведьмака» появится сюжетная линия с храмом Мелитэле.

Он вскользь упоминался в первом сезоне, но авторы не стали адаптировать рассказ «Глас рассудка» из «Последнего желания»

Также в сериале появится жрица этого храма, которая ухаживала за Геральтом, — Нэннеке. На этот раз она должна будет позаботиться о Цири.

Пока точно неизвестно, кто сыграет героиню. Однако среди кандидатов Джули Барклай из «Убийства на пляже».

А еще во второй сезон заглянут Иоля (молодая послушница в храме) и Ярре (мальчик, который учится на писца).

Продолжение «Ведьмака» выйдет в течение 2021 года — скорее всего, осенью. Помимо него ожидается премьера анимационного фильма про молодого Весемира.