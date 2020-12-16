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    Новости

    Медальоны и клинки на свежих кадрах второго сезона «Ведьмака»

    16 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    16.12.2020
    461
    0 минут на чтение
    Медальоны и клинки на новых кадрах второго сезона «Ведьмака»

    Netflix опубликовал три новых кадра второго сезона «Ведьмака» — с реквизитом вроде мечей, ведьмачьих медальонов и неизвестного знамени.

    Авторы сериала до 21 декабря будут делиться некими сюрпризами с фанатами в честь рождественских праздников.

    Напомним, ранее съемки шоу продолжились без Генри Кавилла. Актера временно отстранили из-за травмы ноги — судя по всему, ничего серьезного.

    «Ведьмак» выйдет в 2021 году — точная дата не называется.

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     Дмитрий Кинский |  02.12.2020

    Ей занимается Стивен Суржик.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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