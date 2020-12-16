Медальоны и клинки на свежих кадрах второго сезона «Ведьмака»

Netflix опубликовал три новых кадра второго сезона «Ведьмака» — с реквизитом вроде мечей, ведьмачьих медальонов и неизвестного знамени.

Авторы сериала до 21 декабря будут делиться некими сюрпризами с фанатами в честь рождественских праздников.

Напомним, ранее съемки шоу продолжились без Генри Кавилла. Актера временно отстранили из-за травмы ноги — судя по всему, ничего серьезного.

«Ведьмак» выйдет в 2021 году — точная дата не называется.