Медальоны и клинки на свежих кадрах второго сезона «Ведьмака»

Netflix опубликовал три новых кадра второго сезона «Ведьмака» — с реквизитом вроде мечей, ведьмачьих медальонов и неизвестного знамени.
Авторы сериала до 21 декабря будут делиться некими сюрпризами с фанатами в честь рождественских праздников.
Напомним, ранее съемки шоу продолжились без Генри Кавилла. Актера временно отстранили из-за травмы ноги — судя по всему, ничего серьезного.
«Ведьмак» выйдет в 2021 году — точная дата не называется.
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Ей занимается Стивен Суржик.
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