СМИ: WBD хочет сделать из «Властелина колец» франшизу наподобие «Звездных войн»

Издание The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники сообщило, что Warner Bros. Discovery рассчитывает превратить «Властелина колец» во франшизу наподобие «Звездных войн».

Корпорация рассчитывает привлечь к работе режиссера Питера Джексона, а также сценаристов Фрэна Уолша и Филиппа Бойенса.

По данным инсайдеров, Джексон и Уолш были очень разочарованы тем, что их считали причастными к сериалу «Кольца власти» от Amazon. И теперь они хотят посмотреть, как Warner Bros. и New Line обойдутся с наследием Толкина.

Изначально Amazon связывался с Питером Джексоном по поводу сериала, но после перестановок в руководстве компании к этой теме больше не возвращались.