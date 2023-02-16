Embracer Group выпустит 5 игр по «Властелину колец» до марта 2024 года

Холдинг Embracer Group в рамках финансового отчета рассказал о ближайших планах на проекты по «Властелину колец», права на который он приобрел недавно.
Так, до 31 марта 2024 года компания планирует выпустить сразу пять игр во франшизе — это могут быть как полноценные тайтлы, так и мобильные.
В их числе The Lord of the Rings: Gollum, Return to Moria и Heroes of Middle-earth. Про оставшиеся два проекта никакой информации пока что нет.
Кроме того, в производстве находится фильм по «Властелину колец». Но, возможно, речь идет об уже анонсированном аниме The War of the Rohirrim.
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Редактор
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