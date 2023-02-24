Warner Bros. выпустит новые фильмы по «Властелину колец»

Warner Bros. объявила, что заключила сделку с холдингом Embracer Group, которому сейчас принадлежат права на вселенную «Властелина колец».
Теперь компания может снимать и выпускать новые фильмы во франшизе. А их производством займется студия New Line.
Разработка новых картин начнется в ближайшее время, но каким именно событиям они будут посвящены, пока не уточняется.
Warner Bros. подчеркнула, что займется расширением вселенной, а не переосмыслением уже вышедших фильмов.
Ранее Embracer Group сообщила, что до марта 2024 года выпустит аж пять игр по «Властелину колец».
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Embracer Group выпустит 5 игр по «Властелину колец» до марта 2024 года
Дмитрий Кинский | 16.02.2023
Это могут быть в том числе мобильные тайтлы.
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