Warner Bros. выпустит новые фильмы по «Властелину колец»

Warner Bros. объявила, что заключила сделку с холдингом Embracer Group, которому сейчас принадлежат права на вселенную «Властелина колец».

Теперь компания может снимать и выпускать новые фильмы во франшизе. А их производством займется студия New Line.

Разработка новых картин начнется в ближайшее время, но каким именно событиям они будут посвящены, пока не уточняется.

Warner Bros. подчеркнула, что займется расширением вселенной, а не переосмыслением уже вышедших фильмов.

Ранее Embracer Group сообщила, что до марта 2024 года выпустит аж пять игр по «Властелину колец».