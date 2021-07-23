    3
    Новости

    СМИ: звезда «Аладдина» сыграет Эзру Бриджера в «Звездных войнах»

    23 июля 2021
    23.07.2021
    678
    0 минут на чтение
    СМИ: звезда «Аладдина» сыграет Эзру Бриджера в «Звездных войнах»

    Портал LRM со ссылкой на свои источники рассказал, что Disney наконец нашла актеров на роли Эзры Бриджера и Трауна — их сыграют Мена Массуд («Аладдин») и Ларс Миккельсен («Убийство»).

    Инсайдеры отмечают, что оба артиста с самого начала были фаворитами. Однако теперь они уже подписали контракты.

    Сам Массуд еще в марте намекнул, что сыграет джедая, когда опубликовал пост со словами «Эй, просто чтобы вы знали, когда я сбегу, я никому из вас не причиню вреда» — это жирная отсылка к реплике Эзры из «Звездных войн: Повстанцы».

    Что касается Миккельсена, то ранее он озвучивал Трауна в мультсериале. Это не первый раз, когда Disney берет на роль того же актера. Так, например, было с Бо Катан в исполнении Кэти Сэкхофф.

    Скорее всего, Эзра Бриджер и Траун появятся в сольном сериале про Асоку Тано, которую играет Розарио Доусон.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Читаем книгу: Полина Граф «Монструм»
    0
    9143
    Читаем книгу: Полина Граф «Монструм»

    Фэнтезийная космоопера, в которой небесные тела — это разные расы из различных префектур.

    Видео: распаковка Warhammer Age of Sigmar: Dominion
    0
    41237
    Видео: распаковка Warhammer Age of Sigmar: Dominion

    Двадцать минут превозмоганий!

    Улица страха
    0
    23433
    Ужасы нашего городка. Обзор трилогии Netflix «Улица страха»

    Неожиданно хорошая экранизация книжного сериала Р. Л. Стайна, в которой от оригинала не осталось практически ничего

    Фантастический подкаст № 26: обсуждаем с товарищами развесистую клюкву
    0
    170722
    Фантастический подкаст № 26: обсуждаем с товарищами развесистую клюкву

    Головка пальца ноги.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2021 1
    0
    86676
    Р. А. Лафферти «Дни, полные любви и смерти. Лучшее». Отличный сборник незаслуженно забытого автора

    Необычный, странный, со своим специфическим стилем, он и сейчас выглядит немного непривычным.

    Американский вампир
    0
    130007
    Хорошие, плохие, звёздно-полосатые: серия комиксов «Американский вампир»

    Взгляд на эволюцию американской нации со стороны бессмертных.

    Читаем книгу Марты Уэллс «Сетевой эффект»
    0
    142922
    Читаем книгу Марты Уэллс «Сетевой эффект»

    Киллербот отправляется в большое приключение.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2021 9
    0
    203610
    Алан Мур «Иерусалим»: взгляд на мир через магическую линзу

    Сложная, временами безумная мозаика от знаменитого комиксиста

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить