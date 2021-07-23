СМИ: звезда «Аладдина» сыграет Эзру Бриджера в «Звездных войнах»

Портал LRM со ссылкой на свои источники рассказал, что Disney наконец нашла актеров на роли Эзры Бриджера и Трауна — их сыграют Мена Массуд («Аладдин») и Ларс Миккельсен («Убийство»).

Инсайдеры отмечают, что оба артиста с самого начала были фаворитами. Однако теперь они уже подписали контракты.

Сам Массуд еще в марте намекнул, что сыграет джедая, когда опубликовал пост со словами «Эй, просто чтобы вы знали, когда я сбегу, я никому из вас не причиню вреда» — это жирная отсылка к реплике Эзры из «Звездных войн: Повстанцы».

Что касается Миккельсена, то ранее он озвучивал Трауна в мультсериале. Это не первый раз, когда Disney берет на роль того же актера. Так, например, было с Бо Катан в исполнении Кэти Сэкхофф.

Скорее всего, Эзра Бриджер и Траун появятся в сольном сериале про Асоку Тано, которую играет Розарио Доусон.