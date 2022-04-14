Создатели мультсериала «Принц-дракон» поделились планами на продолжение

Создатели мультсериала «Принц-дракон» рассказали, как там дела у нового сезона. Конкретных дат по-прежнему назвать не могут, зато поделились значительным прогрессом.

Производство новых серий идёт полным ходом: сценарий уже написан, диалоги озвучены, готов превизуал и раскадровка.

В новом сезоне будет 9 эпизодов. У 6 уже готова анимация. У 4 идёт работа над светом, компоузингом и рендером. Ещё 2 находятся в стадии постпродакшена, готовят музыку и звук.

Создатели надеются, что в этом году работа над сезоном будет завершена. Так что осторожно можно предположить, что в конце 2022-го или в начале 2023-го сериал вновь увидит свет.

«Принц-дракон» — фэнтезийный компьютерный мультсериал. Первый сезон вышел в сентябре 2018-го, ещё два сезона увидели свет в 2019-м, после чего проект ушёл на значительный перерыв (но в планах у создателей как минимум четыре сезона). «Принцем-драконом» занимается Аарон Эхаз, работавший над мультсериалами «Аватар». Шоу рассказывает о противостоянии людей и древних эльфов. В центре событий оказываются братья Каллум и Эзран, объединившие усилия с эльфийской Райлой — вместе они отправляются в опасное путешествие, чтобы спасти маленького дракона, наследного принца короля-дракона. Юные герои верят, что это может стать ключом к миру между народами.