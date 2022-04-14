    3
    Новости

    Создатели мультсериала «Принц-дракон» поделились планами на продолжение

    14 апреля 2022
    14.04.2022
    248
    1 минута на чтение
    Создатели мультсериала «Принц-дракон» поделились планами на продолжение

    Создатели мультсериала «Принц-дракон» рассказали, как там дела у нового сезона. Конкретных дат по-прежнему назвать не могут, зато поделились значительным прогрессом.

    Создатели мультсериала «Принц-дракон» поделились планами на продолжение 1

    Производство новых серий идёт полным ходом: сценарий уже написан, диалоги озвучены, готов превизуал и раскадровка.

    В новом сезоне будет 9 эпизодов. У 6 уже готова анимация. У 4 идёт работа над светом, компоузингом и рендером. Ещё 2 находятся в стадии постпродакшена, готовят музыку и звук.

    Создатели надеются, что в этом году работа над сезоном будет завершена. Так что осторожно можно предположить, что в конце 2022-го или в начале 2023-го сериал вновь увидит свет.

    «Принц-дракон» — фэнтезийный компьютерный мультсериал. Первый сезон вышел в сентябре 2018-го, ещё два сезона увидели свет в 2019-м, после чего проект ушёл на значительный перерыв (но в планах у создателей как минимум четыре сезона). «Принцем-драконом» занимается Аарон Эхаз, работавший над мультсериалами «Аватар». Шоу рассказывает о противостоянии людей и древних эльфов. В центре событий оказываются братья Каллум и Эзран, объединившие усилия с эльфийской Райлой — вместе они отправляются в опасное путешествие, чтобы спасти маленького дракона, наследного принца короля-дракона. Юные герои верят, что это может стать ключом к миру между народами.

    Читайте также

    «Принц-дракон», 3 сезон: финал эпического фэнтези 7

    «Принц-дракон», 3 сезон: финал эпического фэнтези

     Александр Стрепетилов |  08.12.2019

    Третий сезон завершил основные сюжетные линии с необычайным размахом и подвёл зрителей к следующей истории в мире «Принца-дракона».

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

    Статьи

    Топ-10 лучших LEGO-игр. Во что можно поиграть вместо The Skywalker Saga  10
    0
    5193
    Топ-10 лучших LEGO-игр. Во что можно поиграть вместо The Skywalker Saga 

    Сейчас мы что-нибудь сконструируем!

    Обзор Elden Ring. Лучше поздно, чем никогда 11
    0
    57462
    Обзор Elden Ring. Лучше поздно, чем никогда

    Боль и страдания — теперь в открытом мире

    Комикс «Лайка»: маленькая собака и большая ложь в истории одной страны
    0
    85021
    Комикс «Лайка»: маленькая собака и большая ложь в истории одной страны

    Эмоционально непростой, особенно в текущие времена, но глубокий гуманистический комикс про эру космической гонки и историю СССР.

    Космические дворняги: Белка, Стрелка, Лайка и другие собаки в космосе 8
    0
    104589
    Космические дворняги: Белка, Стрелка, Лайка и другие собаки в космосе

    Опыт этих животных должен был стать подспорьем для медиков и ученых, занимающихся проблемами того, как космический полёт влияет на земной организм.

    Видео: обзор настольной игры «Амазония»
    0
    207111
    Видео: обзор настольной игры «Амазония»

    Тропические леса у вас на столе.

    Короткометражка: «О, Чёрная дыра»
    0
    258476
    Короткометражка: «О, Чёрная дыра»

    «О, Чёрная дыра» – работа монументальная и в какой-то степени мифологическая.

    «Атака титанов»: вторая часть финала… и не последняя! 3
    0
    138190
    «Атака титанов»: вторая часть финала… и не последняя!

    Аниматоры не смогли уместить в сезон оставшиеся главы манги и отложили финальную битву на 2023 год.

    Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin 1
    0
    242749
    Обзор Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. Доставайте ваши кристаллы!

    Final Fantasy в названии — отнюдь не знак качества.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить