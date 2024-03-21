Сразу два новых трейлера второго сезона «Дома дракона»

HBO выпустила сразу два новых трейлера второго сезона приквела «Игры престолов» под названием «Дом дракона».

По сюжету Рейенира и Эйегон Таргариены ведут войну друг с другом, чтобы заполучить Железный трон и Семь королевств впридачу.

Первый трейлер посвятили фракции «зеленых», а второй — «черных».

Также сериал обзавелся точной датой премьеры — 16 июня.

Первый трейлер

Второй трейлер