Сразу два новых трейлера второго сезона «Дома дракона»

HBO выпустила сразу два новых трейлера второго сезона приквела «Игры престолов» под названием «Дом дракона».
По сюжету Рейенира и Эйегон Таргариены ведут войну друг с другом, чтобы заполучить Железный трон и Семь королевств впридачу.
Первый трейлер посвятили фракции «зеленых», а второй — «черных».
Также сериал обзавелся точной датой премьеры — 16 июня.
Первый трейлер
Второй трейлер
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Редактор
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