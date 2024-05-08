Стартовал конкурс фантастических рассказов «Проект особого значения»

Крупнейший научно-технический центр АО «ЗАСЛОН» и платформа для digital-авторов Литрес Самиздат объявляют о старте третьего сезона конкурса фантастических рассказов «Проект особого значения». Подать заявку на участие можно до 31 мая.

Призовой фонд для победителей в третьем сезоне увеличили до 1 900 000 рублей. Автор, занявший первое место, получит 300 000 рублей, за второе место организаторы вручат 200 000 рублей, а за третье — 150 000 рублей. В конкурсе могут также участвовать чтецы, 10 из которых получат по 75 000 рублей. Всех победителей ждет буктрейлер, созданный нейросетью и продвижение на Литрес.

Фантастика входит в топ-5 самых популярных жанров в сервисе Литрес по выручке от проданных экземпляров цифровых книг по итогам 2023 года, что подчеркивает актуальность проекта.

В жюри конкурса вошли такие звезды как режиссер и сценарист Александр Богуславский, известный по своим картинам «Выжить после» и «Сквозь время», Андрей Васильев, популярный digital-автор Литрес, возглавивший топ продаж сервиса в 2023 году, и профессиональный диктор Александр Шаронов, официальный голос телеканала «ТВ-3» и радио NRJ.

В предыдущих сезонах приняли участие более 800 авторов и чтецов. Сам проект был высоко оценен читателями и экспертами, а рассказы десяти финалистов каждого сезона традиционно собираются в специальные сборники на Литрес.

В третьем сезоне проекта появилась новая специальная номинация АО «ЗАСЛОН». Для участия в номинации принимаются рассказы с упоминанием технологий, созданных на базе компании-партнера. Победителя данной номинации ждут экскурсия-погружение в мир технологий АО «ЗАСЛОН», а также возможность создания крупного произведения на основе рассказа с дальнейшей публикацией бумажной версии книги и денежный приз в размере 100 000 рублей.

Темами для вдохновения в новом сезоне стали: фантастический детектив, постапокалипсис, гейминг и киберпанк. Организаторы прогнозируют еще больший интерес и ожидают не менее 700 заявок — они принимаются до 31 мая 2024 года включительно.

Для участия в конкурсе необходимо разместить рассказ через платформу для digital-авторов Литрес Самиздат или озвучить произведение в проекте Литрес Чтец. Более подробную информацию можно найти на сайте.

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