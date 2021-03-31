Стартовал предзаказ апрельского «Мира фантастики» № 209

На сайте Hobby Games стартовал предзаказ апрельского номера «Мира фантастики» за 2021 год. Его можно приобрести по стандартной цене — 290 рублей.

В продаже свежий выпуск появится 9 апреля. Полное содержание мы представим чуть позже.

В истории XX века было немного по-настоящему ярких и светлых событий. Одно такое произошло в апреле 1961 года, когда в космос отправился первый человек — наш соотечественник Юрий Гагарин. Его 108-минутный полёт изменил мир, фантастику и всё человечество. Перед ним извиняются за нынешние скромные успехи космонавтики. Его улыбка украшает стены, монеты и, конечно, обложки журналов. Впервые Юрий Гагарин появился на обложке «Мира фантастики» в 2007 году: тот номер мы приурочили к 50-летию космической эры, начавшейся с запуском первого искусственного спутника Земли. А в этом году исполнилось 60 лет с полёта Гагарина в космос — и мы не могли пройти мимо такого повода.

Рассказываем, как фантасты представляли себе освоение космоса до того, как оно стало реальностью, советуем малоизвестные фильмы о космосе, сравниваем космические мультфильмы из разных стран и, разумеется, вспоминаем самого виновника торжества — Юрия Гагарина, чей портрет спустя 13 лет снова украсил нашу обложку. А для тех, кто хочет вернуться на Землю, есть много других статей: о фейри, о разных воплощениях «Парка юрского периода», о Романе Арбитмане, о провальном пилоте «Игры престолов», о мифологии коренных американцев и о многом другом. Поехали!

Кроме того, завершена вёрстка шестого спецвыпуска и почти готова обложка. В ближайшее время планируем отправить его в печать вместе с новым тиражом первого спецвыпуска. Составлен план седьмого спецвыпуска, скоро начнём редактировать первые тексты.