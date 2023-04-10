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    Стартовал предзаказ артбука «Японская мифология»

    10 апреля 2023
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    10.04.2023
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    Стартовал предзаказ артбука «Японская мифология» 1

    У наших коллег на CrowdRepublic стартовал предзаказ артбука-энциклопедии по японской мифологии. Это уже вторая работа коллектива «Артмиф». На этот раз команда собрала 70 художников, которые изобразили 75 фольклорных и легендарных существ. А консультировала команду японовед-культуролог, которая написала вступительную статью.

    Стартовал предзаказ артбука «Японская мифология»

    Японский фольклор стал настоящей сокровищницей сюжетов и образов. Картины с изображениями ёкаев часто передавались из поколения в поколение, и даже сегодня темы демонов и ёкаев оказывают колоссальное влияние на многие жанры искусства и жизни современной Японии.

    Легендарные Кицунэ, Тэнгу, Тануки, Инугами, Каппа — сегодня это персонажи известных аниме, манги и игр. В книге вы найдете информацию про 75 самых интересных существ японской мифологии, узнаете их способности, места проживания и историю появления имени. Это и японский единорог, мальчик-с-пальчик, японская Баба-яга, Снегурочка,   оживший одноногий зонтик каракаса и удивительные ёкаи, представляющие всевозможные гибриды и формы  с немыслимыми сочетаниями.

    К артбуку можно заказать коллекции мерча (в них входят открытки, блокноты, брелоки и многое другое). А при открытии сверхцели каждый участник получит подписанную открытку от художников.

    Отправка запланирована на июнь.

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