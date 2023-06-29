    3
    Новости

    Стартовал предзаказ неофициальной кулинарной книги по «Дюне»

    29 июня 2023
    Фото аватара
    29.06.2023
    349
    0 минут на чтение
    Стартовал предзаказ неофициальной кулинарной книги по «Дюне»

    CrowdRepublic совместно с издательством «ХлебСоль» запускают предзаказ неофициальной кулинарной книги по «Дюне».

    Готовы узнать, какова специя на вкус? Тогда не пропустите богато иллюстрированную книгу рецептов, которая должна оказаться на полке каждого поклонника фантастики. Бескрайний мир «Дюны» впервые предстанет через призму гастрономии — в новинке, которая должна быть в библиотеке каждого аристократа и во фремпакете любого фримена.

    Что внутри?

    •  Более 30 рецептов на 128 страницах
    • Разделение по Великим Домам и фракциями
    • Дом Атрейдес: морепродукты и кухня Адриатики
    • Дом Харконнен: выращенная искусственно пища
    • Дом Коррино: еда для празднеств и торжеств
    • Фримены: незамысловатые и сытные яства
    • Концепт-арты, иллюстрации и фотографии
    • Глоссарий и комментарии к блюдами

    Развороты

    Стартовал предзаказ неофициальной кулинарной книги по «Дюне» 1 Стартовал предзаказ неофициальной кулинарной книги по «Дюне» 4 Стартовал предзаказ неофициальной кулинарной книги по «Дюне» 3 Стартовал предзаказ неофициальной кулинарной книги по «Дюне» 2

    Есть «ранние пташки». Предзаказ будет идти ещё полтора месяца, рассылка намечена на сентябрь.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Специализированная краудфандинговая площадка для настольных игр, комиксов и книг
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    Бэтмен, Дарт Вейдер и риторика: как Кристофер Руоккио придумал «Пожирателя Солнца»
    0
    814
    Бэтмен, Дарт Вейдер и риторика: как Кристофер Руоккио придумал «Пожирателя Солнца»

    Чтение книг в раннем возрасте, работа в издательстве, а также вдохновение JRPG.

    Настольные игры с волшебной атмосферой 4
    0
    54645
    Настольные игры с волшебной атмосферой

    Ведь даже взрослым иногда нужно почувствовать себя в настоящей сказке!

    «Чужие» Кэмерона: сюжет, который не вошёл в фильм
    0
    99407
    «Чужие» Кэмерона: неожиданный сюжет, который не вошёл в фильм

    Как фильм чуть не предвосхитил «Чужого: Завет».

    «Город астероидов»: фильм внутри фильма, или эксперимент Уэса Андерсона
    0
    121514
    «Город астероидов»: фильм внутри фильма, или эксперимент Уэса Андерсона

    За слоями реальности и обитающими в них невротиками наблюдать интереснее, чем за симметрией и «кукольными домиками».

    Hobby World, создано в Midjourney, автор промта Александр Гагинский
    0
    244498
    Лекс Плотников и Mechanical Poet: история волшебной музыки и реальной жизни

    Как создавалась музыка зачарованных лесов, неоновых городов, Арракиса и муми-троллей.

    Читаем рассказ «Главное желание» Ирины Хромовой
    0
    353287
    Читаем рассказ «Главное желание» Ирины Хромовой

    Что будет, если в колдовскую ночь столкнуться языческий обряд и жар длани Господней? Что случится, если схлестнутся мужики с воинами на древней поляне?

    Обсуждаем ремейки классики Disney в 84-м выпуске «Фантастического подкаста»
    0
    632016
    Обсуждаем ремейки классики Disney в 84-м выпуске «Фантастического подкаста»

    Новый выпуск «Фантастического подкаста».

    Александр Казанцев: Hobby World, создано в Midjourney, автор промта Александр Гагинский
    0
    329241
    Александр Казанцев: путь советского фантаста

    Как писатель, боровшийся за научность, превратился во врага собственных коллег.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить