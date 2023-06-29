Стартовал предзаказ неофициальной кулинарной книги по «Дюне»

CrowdRepublic совместно с издательством «ХлебСоль» запускают предзаказ неофициальной кулинарной книги по «Дюне».

Готовы узнать, какова специя на вкус? Тогда не пропустите богато иллюстрированную книгу рецептов, которая должна оказаться на полке каждого поклонника фантастики. Бескрайний мир «Дюны» впервые предстанет через призму гастрономии — в новинке, которая должна быть в библиотеке каждого аристократа и во фремпакете любого фримена.

Что внутри?

Более 30 рецептов на 128 страницах

Разделение по Великим Домам и фракциями

Дом Атрейдес: морепродукты и кухня Адриатики

Дом Харконнен: выращенная искусственно пища

Дом Коррино: еда для празднеств и торжеств

Фримены: незамысловатые и сытные яства

Концепт-арты, иллюстрации и фотографии

Глоссарий и комментарии к блюдами

Развороты

Есть «ранние пташки». Предзаказ будет идти ещё полтора месяца, рассылка намечена на сентябрь.