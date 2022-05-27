На CrowdRepublic стартовал сбор средств на издание авторского комикса «Серёга». Создательница позиционирует персонажа как отражение бунта человека в мире, и мир этот больше всего напоминает ролики «Русской кибердеревни».

Это история парня Серёги из альтернативной России — здесь есть летающие автомобили и высокие технологии. Однако позволить себе такую роскошь могут не все. Знакомые Серёги с блошиного рынка в шутку называют его ценителем винтажа, и вежливо отказываются от его «товара», когда он приносит им старые трубки и автомобильные детали. Да и сам Серега прекрасно осознает, что эти древности по сути своей – мусор, которому нет места в новом мире. Возможно, как и ему?

Этот комикс мог бы стать очередной историей про взросление и беды трудного подростка, даже сам Серега бы с этим согласился, если бы не несколько неожиданных поворотов его судьбы: