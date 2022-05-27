На CrowdRepublic стартовал сбор средств на издание авторского комикса «Серёга». Создательница позиционирует персонажа как отражение бунта человека в мире, и мир этот больше всего напоминает ролики «Русской кибердеревни».
Это история парня Серёги из альтернативной России — здесь есть летающие автомобили и высокие технологии. Однако позволить себе такую роскошь могут не все. Знакомые Серёги с блошиного рынка в шутку называют его ценителем винтажа, и вежливо отказываются от его «товара», когда он приносит им старые трубки и автомобильные детали. Да и сам Серега прекрасно осознает, что эти древности по сути своей – мусор, которому нет места в новом мире. Возможно, как и ему?
Этот комикс мог бы стать очередной историей про взросление и беды трудного подростка, даже сам Серега бы с этим согласился, если бы не несколько неожиданных поворотов его судьбы:
- Парню достаются по наследству научные исследования его отца, и неизученная, но невероятным образом работающая, технология
- Появление «друзей», которых видит только он
- Встреча с незваным гостем из другого мира
- Пришествие невидимой темной силы, наводнившей параллельные вселенные, и жаждущей получить свое
Образ Серёги — это визуализация бунта человека против мира. Его парадокс в том, что он оказывает сопротивление миру, который к нему не так уж враждебен, как ему кажется. Винтажные вещи нравятся ему, потому что он застрял в том времени, которое когда-то его радовало. Ему трудно принять новое, но придётся.Алёна Сластина, автор комикса
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