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    Стартовал сбор средств на издание комикса «Серёга» — про гопника в киберпанке

    27 мая 2022
    27.05.2022
    379
    1 минута на чтение
    Стартовал сбор средств на издание комикса «Серёга» — про гопника в киберпанке

    На CrowdRepublic стартовал сбор средств на издание авторского комикса «Серёга». Создательница позиционирует персонажа как отражение бунта человека в мире, и мир этот больше всего напоминает ролики «Русской кибердеревни».

    Это история парня Серёги из альтернативной России — здесь есть летающие автомобили и высокие технологии. Однако позволить себе такую роскошь могут не все. Знакомые Серёги с блошиного рынка в шутку называют его ценителем винтажа, и вежливо отказываются от его «товара», когда он приносит им старые трубки и автомобильные детали. Да и сам Серега прекрасно осознает, что эти древности по сути своей – мусор, которому нет места в новом мире. Возможно, как и ему?

    Стартовал сбор средств на издание комикса «Серёга» — про гопника в киберпанке 1

    Этот комикс мог бы стать очередной историей про взросление и беды трудного подростка, даже сам Серега бы с этим согласился, если бы не несколько неожиданных поворотов его судьбы:

    • Парню достаются по наследству научные исследования его отца, и неизученная, но невероятным образом работающая, технология
    • Появление «друзей», которых видит только он
    • Встреча с незваным гостем из другого мира
    • Пришествие невидимой темной силы, наводнившей параллельные вселенные, и жаждущей получить свое

    Образ Серёги — это визуализация бунта человека против мира. Его парадокс в том, что он оказывает сопротивление миру, который к нему не так уж враждебен, как ему кажется. Винтажные вещи нравятся ему, потому что он застрял в том времени, которое когда-то его радовало. Ему трудно принять новое, но придётся.

    Алёна Сластина, автор комикса
    Стартовал сбор средств на издание комикса «Серёга» — про гопника в киберпанке 2
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