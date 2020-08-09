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    Новости

    «Стартрек» Ноа Хоули «заморозили». Судьба франшизы решится очень скоро

    9 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    09.08.2020
    3293
    0 минут на чтение
    «Стартрек» Ноа Хоули «заморозили». Судьба франшизы решится в ближайшие недели

    Журналисты Deadline со ссылкой на собственные источники рассказали, что судьба «Стартрека» на больших экранах решится в ближайшие недели.

    У Paramount Pictures стоит выбор между тремя проектами:

    • Перезапуск франишзы с новым актерским составом — от сценариста «Фарго» и «Легиона» Ноа Хоули. Его пока что «заморозили», так как сюжет о смертельном вирусе в текущей ситуации кажется неуместным. При этом режиссер на грани ухода.
    • «Звездный путь», идею для которого подарил Квентин Тарантино, а сценарий написал автор «Выжившего» Марк Смит. Действие фильма разворачивается в гангстерском сеттинге 30-х годов на Земле. Кинокомпания считает, что картину лучше выпустить после возрождения франшизы — в качестве спин-оффа вроде «Логана».
    • Четвертая часть с прежним актерским составом, в которой Кирк отправляется в прошлое и встречает своего отца в исполнении Криса Хемсворта. Но фильм может оказаться слишком дорогим, поскольку актеры требуют большие гонорары.

    «Стартрек: Бесконечность» вышел в 2016 году и провалился в прокате, собрав всего 343 миллиона долларов при бюджете в 185 миллионов.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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