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    Студия A24 делает фильм по Death Stranding

    14 декабря 2023
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    14.12.2023
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    Студия A24, известная по «Легенде о Зеленом рыцаре» и «Все везде и сразу», подтвердила, что работает над экранизацией Death Stranding.

    Хидео Кодзима уточнил, что грядущая адаптация не будет стандартным пересказом игры.

    Мы хотим, чтобы фильм посмотрели не только фанаты игры. Мы хотим, чтобы фильм был для всех, кто любит кино. Мы покажем вселенную Death Stranding со стороны, которую раньше никто не видел. И которую можно показать только в формате кино.

    Как отмечает японский геймдизайнер, инновационный подход к созданию фильмов A24 очень хорошо сочетается с тем, чем занимается Kojima Productions.

    Подробностей пока мало, но известно, что в грядущей картины уделят внимание катаклизму «Выход смерти».

    Фильм по Death Stranding анонсировали еще в конце 2022 года. Тогда заявлялось, что проектом занимается студия Hammerstone, снявшая хоррор «Варвар». И непонятно, принимает ли она все еще участие в создании.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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