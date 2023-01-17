Disney опубликовала полноценный трейлер третьего сезона «Мандалорца», в котором Дин Джарин вместе с Грогу отправляется на Мандалор.
Но детали сюжета все еще остаются в секрете. Ранее исполнитель главной роли Педро Паскаль обещал, что зрителей ждут сюрпризы.
Помимо Паскаля в продолжении сериала также снялись Джанкарло Эспозито, Кэти Сакхофф и Кристофер Ллойд.
Премьера состоится 1 марта.
Трейлер
Постер
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