Тизер новой арки аниме «Клинок, рассекающий демонов»

В сети появился тизер следующей арки нашумевшего аниме «Клинок, рассекающий демонов»! Не до конца ясно, ждёт нас третий сезон или ещё один фильм, но новая часть «Клинка, рассекающего демонов» станет экранизацией сюжетной арки «Деревня кузнецов».
«Деревня кузнецов» повествует о том, как охотник на демонов Тандзиро отправляется за новой катаной в поселение оружейников. В деревне он сталкивается с демонами и встаёт на защиту поселения вместе с другими охотниками — столпом Тумана Муитиро Токито и столпом Любви Мицури Канродзи. Героям предстоит сразиться с сильнейшими демонами из Двенадцати демонических лун по имени Гёкко и Хантенгу.
Читайте также
Как «Истребитель демонов» стал самым популярным аниме и зачем смотреть «Поезд “Бесконечный”»
Дмитрий Шепелёв | 21.05.2021
Что нужно знать перед просмотром нового фильма.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: НеведомоеПознать непознаваемое, пощупать необъятное...
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.