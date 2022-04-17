Тизер новой арки аниме «Клинок, рассекающий демонов»

В сети появился тизер следующей арки нашумевшего аниме «Клинок, рассекающий демонов»! Не до конца ясно, ждёт нас третий сезон или ещё один фильм, но новая часть «Клинка, рассекающего демонов» станет экранизацией сюжетной арки «Деревня кузнецов».

«Деревня кузнецов» повествует о том, как охотник на демонов Тандзиро отправляется за новой катаной в поселение оружейников. В деревне он сталкивается с демонами и встаёт на защиту поселения вместе с другими охотниками — столпом Тумана Муитиро Токито и столпом Любви Мицури Канродзи. Героям предстоит сразиться с сильнейшими демонами из Двенадцати демонических лун по имени Гёкко и Хантенгу.