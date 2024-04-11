Тодд Говард постоянно отказывает в экранизации The Elder Scrolls

В рамках мировой премьеры Fallout от Amazon геймдиректор Тодд Говард рассказал, что планов на экранизацию The Elder Scrolls сейчас нет.

Более того, он почти наверняка откажет в этом, потому что не хочет делать сериал или фильм только ради адаптации.

Все спрашивают, например, про The Elder Scrolls, и я продолжаю говорить «нет». Если мне предложат <экранизацию>, то я, скорее всего, откажу.

Точно так же Тодд Говард отказывал в адаптации Fallout на протяжении около десяти лет.