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    Новости

    Том Холланд о «Человеке-пауке»: следующие фильмы будут тонально отличаться

    15 октября 2021
    15.10.2021
    815
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    Том Холланд в интервью Entertainment Weekly рассказал, что «Человек-паук: Нет пути домой» — это финал трилогии о Питере Паркере.

    По его словам, следующие фильмы о дружелюбном соседе, если их вообще снимут, наверняка будут тонально отличаться.

    Мы все относились к «Нет пути домой» как к финалу франшизы, скажем так. Мне кажется, если нам вновь посчастливиться вернуться к этим персонажам, то вы увидите другие их версии. Это не будет трилогия «Возвращения домой». Произойдет ли это, я не знаю. Но мы относились к фильму так, будто это конец.

    Также актер отметил, что уже попрощался со своими товарищами по съемочной площадке, с которыми он провел около 5 лет.

    Не думаю, что я когда-либо так плакал, <как в последний день на площадке>.

    В России премьера «Человека-паука: Нет пути домой» состоится 16 декабря.

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