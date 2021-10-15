Том Холланд о «Человеке-пауке»: следующие фильмы будут тонально отличаться

Том Холланд в интервью Entertainment Weekly рассказал, что «Человек-паук: Нет пути домой» — это финал трилогии о Питере Паркере.

По его словам, следующие фильмы о дружелюбном соседе, если их вообще снимут, наверняка будут тонально отличаться.

Мы все относились к «Нет пути домой» как к финалу франшизы, скажем так. Мне кажется, если нам вновь посчастливиться вернуться к этим персонажам, то вы увидите другие их версии. Это не будет трилогия «Возвращения домой». Произойдет ли это, я не знаю. Но мы относились к фильму так, будто это конец.

Также актер отметил, что уже попрощался со своими товарищами по съемочной площадке, с которыми он провел около 5 лет.

Не думаю, что я когда-либо так плакал, <как в последний день на площадке>.

В России премьера «Человека-паука: Нет пути домой» состоится 16 декабря.