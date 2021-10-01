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    Новости

    Трейлер анимационного сериала «Майя и три воина» от режиссёра «Книги жизни»

    1 октября 2021
    01.10.2021
    414
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    Netflix показал трейлер анимационного сериала «Майя и три воина», вдохновлённого мезоамериканскими мифами. Если стиль вам показался знакомым, то не зря — над проектом работает режиссёр и аниматор Хорхе Р. Гутьеррес («Эль Тигре», «Книга жизни»).

    Сюжет разворачивается вокруг Воина Орла Майе, к которой присоединяются ещё трое отважных бойцов из далёких стран: Воин Черепа Чими, волшебник Рико и отважный варвар Пикчу. Вместе они должны остановить бога войны лорда Миктлана и исполнить древнее пророчество.

    Netflix отмечает, что это мини-сериал в девяти эпизодах.

    Премьера намечена на 22 октября.

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