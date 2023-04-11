Трейлер корейского постапокалиптического сериала «Черный рыцарь»

Netflix представил тизер-трейлер южнокорейского постапокалиптического сериала под названием «Черный рыцарь».
Действие разворачивается в 2071 году, когда человечество оказалось на грани вымирания. Люди стараются не покидать свои жилища, а их единственное средство связи с внешним миром — рыцари-курьеры, которые, рискуя своей жизнью, пересекают пустоши, чтобы доставить необходимые припасы.
Режиссером выступает Чо И-сок, работавший над фильмами «Мастер», «Наблюдатели» и «Мир тишины».
Премьера состоится 12 мая.
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Редактор
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