Трейлер приземленного НФ-фильма с Джесси Бакли и Джереми Алленом Уайтом

Apple TV+ опубликовал трейлер приземленного научно-фантастического фильма под названием Fingernails (или «Ногти» на русском).
По сюжету девушка Анна устроилась в институт, где могут с помощью программы определить, что люди чувствуют друг к другу в отношениях.
Главные роли исполнили Джесси Бакли («Я подумываю со всем этим покончить»), Риз Ахмед («Веном», ОА), Джереми Аллен Уайт («Бесстыжие», «Медведь») и Энни Мерфи («Черное зеркало»).
Премьера состоится 3 ноября.
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