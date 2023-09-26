Трейлер приземленного НФ-фильма с Джесси Бакли и Джереми Алленом Уайтом

Apple TV+ опубликовал трейлер приземленного научно-фантастического фильма под названием Fingernails (или «Ногти» на русском).

По сюжету девушка Анна устроилась в институт, где могут с помощью программы определить, что люди чувствуют друг к другу в отношениях.

Главные роли исполнили Джесси Бакли («Я подумываю со всем этим покончить»), Риз Ахмед («Веном», ОА), Джереми Аллен Уайт («Бесстыжие», «Медведь») и Энни Мерфи («Черное зеркало»).

Премьера состоится 3 ноября.