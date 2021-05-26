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    Новости

    У авторов «Тихого места 2» есть идеи для следующего фильма

    26 мая 2021
    26.05.2021
    115
    0 минут на чтение
    У авторов «Тихого места 2» есть идеи для следующего фильма

    Звезда «Тихого места» Эмили Блант в интервью Collider рассказала, что за второй частью хоррора может последовать третья.

    Судя по всему, в финале сиквела будет намек на возможное продолжение.

    У <Джона Красински> есть целый ряд идей, которые могут сработать. Я думаю, он просто хочет сначала посмотреть, как люди воспримут вторую часть, прежде чем с головой уйти в третью. Но парочка однозначно крутых идей у него есть.

    Еще в марте режиссер говорил, что по ходу работы над вторым фильмом он делал заметки на случай, если ему дадут снять еще одну ленту во франшизе.

    Учитывая, что критикам «Тихое место 2» понравилось, переживать за будущее вселенной не стоит. В России новая картина выйдет 3 июня.

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    Фильм выйдет в начале июня.

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