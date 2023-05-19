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    Новости

    У Disney есть готовый аниме-сериал «Чужой против Хищника»

    19 мая 2023
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    19.05.2023
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    У Disney есть готовый аниме-сериал «Чужой против Хищника»

    Бывший директор по лицензированию 20th Century Fox  Джошуа Иццо рассказал, что он работал над аниме-сериалом «Чужой против Хищника» для Disney.

    По его словам, у компании есть уже готовая версия шоу, но пока непонятно, будет ли она вообще его выпускать.

    Сначала авторы хотели сделать обычный мультсериал, но со временем решили выбрать другой визуальный стиль.

    Режиссером проекта выступил Синдзи Арамаки, приложивший руку к «Бегущему по лезвию: Черный лотос».

    Производство аниме-сериала началось почти одновременно с «Чужим: Завет».

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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