Печальная новость: не стало Хихуса Джа. Известный художник, комиксист и мультипликатор Павел Сухих скончался в возрасте 50 лет после тяжелой болезни. В последние годы Хихус лечился от рака, но не сообщал об этом публично. К сожалению, врачи ничего не смогли сделать. О смерти художника сообщил его друг Сергей Кузнецов.

Хихус был одним из основателей фестиваля комиксов «Коммисия» и заведовал в университете «Синергия» кафедрой комиксов и манги. А в 2000-е он пытался запустить в издательстве Gameland журнал о фантастике «Фантом», который просуществовал всего 4 номера но, тем не менее, стал одним из первых российских журналов такого рода.

Комиксы и мультфильмы Хихуса отличались сочетанием жизненности и сюрреализма. Его последней работой стал мультфильм о правах человека «Хумра», который Сухих выложил на YouTube в конце мая.

В память о Хихусе посмотрите сегодня одну из его лучших работ — мультфильм «Как я похудел на 21 грамм».