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    Умер художник Кен Келли. Вспомним его работы по «Конану» и не только

    5 июня 2022
    05.06.2022
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    Умер художник Кен Келли.

    3 июня в возрасте 76 лет скончался американский художник-фантаст Кен Келли. Он ушёл из жизни из-за осложнений болезни сердца. Келли был известен своими иллюстрациями в поджанрах героического фэнтези и «меча и магии». Особую популярность приобрели работы по Конану и Тарзану, а также обложки альбомов рок-групп.

    Келли был в родстве с художником Фрэнком Фразеттой — он был племянником его жены Элеоноры, девичья фамилия которой была Келли. В начале своей карьеры Кен Келли изучал картины Фрэнка Фразетты в студии последнего и учился у него. В начале 1970-х он сделал несколько картин для обложки журнала Castle of Frankenstein, и на протяжении 1970-х он был одним из ведущих художников обложек журналов Creepy и Eerie издательства Warren Publishing.

    По словам самого художника, самым большим прорывом в его карьере было создание обложек для группы Kiss. В результате с 1980-х он создал обложки для альбомов Destroyer и Love Gun группы Kiss, а также иллюстрировал группы Rainbow (альбом Rising) и Manowar (альбом The Triumph of Steel и другие).

    За свою 50-летнюю карьеру он создал более 700 работ, которые выполнены исключительно масляными красками, а также написал две книги по искусству.

    Небольшая галерея его фантастических работУмер художник Кен Келли. Вспомним его работы по «Конану» и «Тарзану»

    Умер художник Кен Келли. Вспомним его работы по «Конану» и «Тарзану» 1 Умер художник Кен Келли. Вспомним его работы по «Конану» и «Тарзану» 2 Умер художник Кен Келли. Вспомним его работы по «Конану» и «Тарзану» 4 Умер художник Кен Келли. Вспомним его работы по «Конану» и «Тарзану» 9 Умер художник Кен Келли. Вспомним его работы по «Конану» и «Тарзану» 10 Умер художник Кен Келли. Вспомним его работы по «Конану» и «Тарзану» 6 Умер художник Кен Келли. Вспомним его работы по «Конану» и «Тарзану» 7 Умер художник Кен Келли. Вспомним его работы по «Конану» и «Тарзану» 5 Умер художник Кен Келли. Вспомним его работы по «Конану» и «Тарзану» 10 Умер художник Кен Келли. Вспомним его работы по «Конану» и «Тарзану» 11 Умер художник Кен Келли. Вспомним его работы по «Конану» и «Тарзану» 12 Умер художник Кен Келли. Вспомним его работы по «Конану» и «Тарзану» 13 Умер художник Кен Келли. Вспомним его работы по «Конану» и «Тарзану» 8 Умер художник Кен Келли. Вспомним его работы по «Конану» и «Тарзану» 14 Умер художник Кен Келли. Вспомним его работы по «Конану» и «Тарзану» 15 Умер художник Кен Келли. Вспомним его работы по «Конану» и «Тарзану» 16 Умер художник Кен Келли. Вспомним его работы по «Конану» и «Тарзану» 17 Умер художник Кен Келли. Вспомним его работы по «Конану» и «Тарзану» 3

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