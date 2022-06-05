Умер художник Кен Келли. Вспомним его работы по «Конану» и не только

3 июня в возрасте 76 лет скончался американский художник-фантаст Кен Келли. Он ушёл из жизни из-за осложнений болезни сердца. Келли был известен своими иллюстрациями в поджанрах героического фэнтези и «меча и магии». Особую популярность приобрели работы по Конану и Тарзану, а также обложки альбомов рок-групп.

Келли был в родстве с художником Фрэнком Фразеттой — он был племянником его жены Элеоноры, девичья фамилия которой была Келли. В начале своей карьеры Кен Келли изучал картины Фрэнка Фразетты в студии последнего и учился у него. В начале 1970-х он сделал несколько картин для обложки журнала Castle of Frankenstein, и на протяжении 1970-х он был одним из ведущих художников обложек журналов Creepy и Eerie издательства Warren Publishing.

По словам самого художника, самым большим прорывом в его карьере было создание обложек для группы Kiss. В результате с 1980-х он создал обложки для альбомов Destroyer и Love Gun группы Kiss, а также иллюстрировал группы Rainbow (альбом Rising) и Manowar (альбом The Triumph of Steel и другие).

За свою 50-летнюю карьеру он создал более 700 работ, которые выполнены исключительно масляными красками, а также написал две книги по искусству.

Небольшая галерея его фантастических работ