Умерла сценаристка «Ковбоя Бибопа» и «Самурая Чамплу»

1 декабря японская сценаристка Кэйко Нобумото скончалась в возрасте 57 лет — об этом стало известно только сегодня.
Причиной смерти послужил рак пищевода, с которым она боролась в последнее время.
Кэйко работала над такими аниме, как «Ковбой Бибоп», «Самурай Чамплу» и «Волчий дождь». Также она приложила руку к первой части Kingdom Hearts.
В последние годы Нобумото была не очень активной. Одна из последних работ Кэйко — сценарий 15 эпизода «Кэрол и Тьюздей».
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