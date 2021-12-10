Умерла сценаристка «Ковбоя Бибопа» и «Самурая Чамплу»

1 декабря японская сценаристка Кэйко Нобумото скончалась в возрасте 57 лет — об этом стало известно только сегодня.

Причиной смерти послужил рак пищевода, с которым она боролась в последнее время.

Кэйко работала над такими аниме, как «Ковбой Бибоп», «Самурай Чамплу» и «Волчий дождь». Также она приложила руку к первой части Kingdom Hearts.

В последние годы Нобумото была не очень активной. Одна из последних работ Кэйко — сценарий 15 эпизода «Кэрол и Тьюздей».