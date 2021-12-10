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    Новости

    Умерла сценаристка «Ковбоя Бибопа» и «Самурая Чамплу»

    10 декабря 2021
    10.12.2021
    1064
    0 минут на чтение
    Умерла сценаристка «Ковбоя Бибопа» и «Самурая Чамплу»

    1 декабря японская сценаристка Кэйко Нобумото скончалась в возрасте 57 лет — об этом стало известно только сегодня.

    Причиной смерти послужил рак пищевода, с которым она боролась в последнее время.

    Кэйко работала над такими аниме, как «Ковбой Бибоп», «Самурай Чамплу» и «Волчий дождь». Также она приложила руку к первой части Kingdom Hearts.

    В последние годы Нобумото была не очень активной. Одна из последних работ Кэйко — сценарий 15 эпизода «Кэрол и Тьюздей».

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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